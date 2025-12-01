कंफर्म! सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने मंदिर में की शादी, लाल जोड़े में खूबसूरत लगीं एक्ट्रेस

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru Wedding: साउथ की फेमस एक्ट्रेस और द फैमिली मैन सीजन 2 में विलेन के तौर पर पॉपुलैरिटी बटोरने वालीं सामंथा रुथ प्रभु ने शादी कर ली है. जी हां, पहले सोशल मीडिया पर सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन, हाल ही में एक रिपोर्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सामंथा रुथ प्रभु ने द फैमिली मैन के डायरेक्टर और फिल्ममेकर राज निदिमोरु से शादी कर ली है. सामंथा और राज ने 1 दिसंबर को करीबी दोस्तों और फैमिली की मौजूदगी में शादी की रस्में की हैं. इतना ही नहीं, सामंथा और राज ने ईशा योगा सेंटर के एक मंदिर में शादी की है.

सामंथा और राज निदिमोरु ने रचाई शादी!

एचटी सिटी को एक सोर्स ने बताया है कि सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की सोमवार को शादी हो गई है. सोर्स का कहना है कि शादी ईशा योगा सेंटर में मौजूद लिंग भैरवी मंदिर में हुई है. रिपोर्ट की मानेमं तो सामंथा और राज निदिमोरु की शादी में महज 30 लोग शामिल हुए थे. इतना ही नहीं, सामंथा ने शादी के लिए लाल रंग की साड़ी पहनी थी.

बता दें, सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की शादी की अफवाहें रविवार की रात से ही चल रही थीं. इन अफवाहों को तब सबसे ज्यादा अफवाह मिली जब राज निदिमोरु की एक्स वाइफ श्यामाली डे ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्रिप्टिक नोट पोस्ट किया. इस पोस्ट में लिखा था, डेस्टपरेट लोग डेस्परेट चीजें करते हैं. जिसका मतलब है उत्तेजित लोग उत्तेजना में चीजें करते हैं. राज निदिमोरु की एक्स वाइफ के पोस्ट ने लोगों को भौंहे उचकाने को मजबूर कर दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राज और उनकी एक्स वाइफ ने साल 2022 में तलाक लिया था.

कब से डेट कर रहे हैं राज और सामंथा रुथ प्रभु?

फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरु और सामंथा रुथ प्रभु की करीबी के चर्चे साल 2024 में छिड़े थे. इन चर्चों के बाद सामंथा रुथ प्रभु ने ऐसी फोटोज पोस्ट करनी शुरू कर दी थीं, जिन्होंने एक्ट्रेस के अफेयर की अफवाहों को हवा दी थी. हालांकि, सामंथा और राज ने कभी भी ऑफिशियली अपना रिश्ता कंफर्म नहीं किया है.

