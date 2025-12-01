जया बच्चन ने किया खुलासा, क्यों की थी अमिताभ बच्चन से शादी, बोलीं-वो नहीं बोलते…

जया बच्चन (Jaya Bachchan) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने इसी साल जून में अपनी 52वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी.दोनों को कई पब्लिक इवेंट्स और अवॉर्ड फंक्शन में साथ देखा जाता है. हाल ही में वेटरन एक्ट्रेस को मुंबई में एक पैनल डिस्कशन में शिरकत करते हुए देखा गया. इस दौरान उन्होंने बताया कि वो और अमिताभ बच्चन पर्सनालिटी वाइज कितने अलग हैं.

जया बोलीं, अमिताभ नहीं बोलते…

जया ने अमिताभ बच्चन के बारे में कहा, मुझे उनके बारे में सबसे अच्छी बात लगती है कि वो बेहद डिसिप्लिन वाले इंसान हैं. मुझे डिसिप्लिन वाले लोग पसंद हैं,मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट मदर हूं. जया ने आगे बिग बी के बारे में कहा, वो बोलते नहीं हैं. वह मेरी तरह ओपिनियन देने में फ्री नहीं हैं. वह अपने विचार अपने तक रखते हैं लेकिन उन्हें जो कहना होता है, वो सही समय पर, सही तरीके से कह देते हैं लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं, यही हमारे बीच फर्क है. वो डिफरेंट पर्सनालिटी हैं शायद इसलिए मैंने उनसे शादी की है. आप सोच सकते हैं कि अगर मैं अपनी तरह के किसी व्यक्ति से शादी करती तो क्या होता? वो वृंदावन में होता और मैं कहीं और…

1973 में हुई थी शादी

आपको बता दें कि अमिताभ और जया ने 3 जून, 1973 को शादी की थी. इसके बाद दोनों दो बच्चों श्वेता और अभिषेक बच्चन के पेरेंट्स बने. श्वेता की शादी बिजनेसमैन निखिल नंदा से हुई है. इनके दो बच्चे हैं-नव्या और अगस्त्य. वहीं, अभिषेक ने ऐश्वर्या राय से शादी की है और इनकी एक बेटी है जिसका नाम आराध्या है.