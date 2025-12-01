Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या Samantha Ruth Prabhu करने वाली हैं Raj Nidimoru से शादी? डायरेक्टर की एक्स वाइफ के पोस्ट से मची हलचल

क्या Samantha Ruth Prabhu करने वाली हैं Raj Nidimoru से शादी? डायरेक्टर की एक्स वाइफ के पोस्ट से मची हलचल

Samantha Ruth Prabhu-Raj Nidimoru: सामंथा रुथ प्रभु और डायरेक्टर राज निदिमोरु की लव लाइफ को लेकर अक्सर ही सोशल मीडिया पर चर्चे होते रहते हैं. अब सामंथा और राज की शादी की बातें शुरू हो गई हैं.

By: Prachi Tandon | Published: December 1, 2025 11:03:33 AM IST

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru Wedding Rumors: द फैमिली मैन सीरीज के डायरेक्टर और फिल्ममेकर राज निदिमोरु और एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु का रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गया है. सोशल मीडिया पर ऐसे दावे चल रहे हैं कि राज निदिमोरु और सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि डायरेक्टर और एक्ट्रेस इंटीमेट वेडिंग प्लान कर रहे हैं. हालांकि, सामंथा या राज की तरफ से इन खबरों पर किसी तरह का स्टेटमेंट या कंफर्मेशन सामने नहीं आया है. 

क्या सामंथा और राज निदिमोरु करने वाले हैं शादी?

फिल्मीबीट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सामंथा रुथ प्रभु और डायरेक्टर राज निदिमोरु चोरी-चुपके शादी करने वाले हैं. रिपोर्ट की मानें तो सामंथा और राज निदिमोरु 1 दिसंबर यानी सोमवार को सात फेरे लेने वाले हैं. साथ ही दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस और राज कोयम्बटूर के ईशा योगा सेंटर में शादी करने वाले हैं.   

डायरेक्ट की एक्स वाइफ के पोस्ट ने मचाई हलचल

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की शादी की अफवाहों के बीच फैमिली मैन डायरेक्टर की एक्स वाइफ श्यामाली डे ने एक पोस्ट किया है. श्यामाली डे पोस्ट ने अपने पोस्ट में माइकल ब्रुक्स की किताब से एक कोट शेयर किया है. जिसमें लिखा है- उत्तेजक लोग उत्तेजना में कुछ भी कर बैठते हैं. डायरेक्टर की एक्स वाइफ ने इससे पहले भी एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने पिछले उधारों का जिक्र किया था. 

श्यामाली डे ने पोस्ट में लिखा था- पिछले उधारों का नाता है, एक शख्स जानवरों, पार्टनर, बच्चों और घर से जुड़ जाता है. लेकिन, जब वह कर्मों के उधार खथ्म हो जाते हैं, वह रिश्ता भी खत्म हो जाता है और उसके साथ आने वाली खुशियां और दुख भी रुक जाते हैं. राज निदिमोरु की एक्स वाइफ के पोस्ट और उनकी टाइमिंग्स को देख नेटीजन्स का दावा है कि यह सभी बातें डायरेक्टर की तरफ इशारा करती हैं. 

Tags: bollywood newsentertainment newsRaj Nidimorusamantha ruth prabhuSamantha Ruth Prabhu News
