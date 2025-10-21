Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Salman Khan की हिरोइन की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल से वायरल हुई शॉकिंग Photo

Chitrangada Singh News: सलमान खान की फिल्म द बैटल ऑफ गलवान की एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अस्पताल में भर्ती हैं. एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर अस्पताल के बेड से फोटो शेयर कर फैंस को अपनी तबीयत के बारे में बताया है.

By: Prachi Tandon | Published: October 21, 2025 8:10:37 PM IST

Chitrangada Singh Hospitalised: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की अपकमिंग फिल्म द बैटल ऑफ गलवान की एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है, जिसे देख उनके फैंस टेंशन में आ गए हैं. चित्रांगदा (Chitrangada Singh) ने अस्पताल के बेड से हाथ में ड्रिप लगी फोटो शेयर की और साथ ही एक्ट्रेस ने लिखा कि जल्द ही वह खरगोश की तरह दौड़ने लगेंगी. हालांकि, फोटो पोस्ट करने के बाद एक्ट्रेस ने थोड़ी ही देर में उसे डिलीट कर दिया.

चित्रांगदा सिंह हैं अस्पताल में भर्ती!

चित्रांगदा सिंह (Chitrangada Singh Health Updates) ने भले ही अपनी अस्पताल वाली फोटो को डिलीट कर दिया. लेकिन, वह इंटरनेट पर वायरल हो गई है और लोग उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं. फोटो में एक्ट्रेस अस्पताल के बेड पर लेटी नजर आ रही हैं. साथ ही उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई है. फोटो में साफ देखा जा सकता है कि चित्रांगदा सिंह के चेहरे का रंग फीका हो गया है और वह फीकी-सी मुस्कान के साथ नजर आ रही हैं.

सलमान खान के साथ नजर आएंगी चित्रांगदा सिंह

बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस फिलहाल सलमान खान (Salman Khan Movies) की फिल्म द बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग कर रही हैं. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपकमिंग फिल्म को लेकर कहा था, यह बहादुरी और साहस की कहानी है. सैनिक परिवार से होने की वजह से उन्हें इस घटना के बारे में याद है कि उनके लोगों के बीच इसके बारे में बातें होती थी. ऐसे में यह फिल्म उनके लिए काफी निजी है. 

चित्रांगदा सिंह की फिल्में

एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह (Chitrangada Singh Movies) आखिरी बार मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आई थीं. अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त समेत कई एक्टर्स वाली इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह ने विलेन का किरदार निभाया था. हाउसफुल 5 से पहले एक्ट्रेस खेल-खेल में, गैसलाइट, बॉब बिस्वास, बाजार, साहेब बीवी और गैंगस्टर जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकी हैं. बता दें, एक्ट्रेस ने साल 2005 में फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि, एक्ट्रेस को साल 2011 में फिल्म यह साली जिंदगी से पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी.  

