भाईजान हैं ‘इनसिक्योर’, अपने ही भाई अरबाज से करते हैं ‘नफरत’! दबंग डायरेक्टर के नए आरोपों ने हिलाया बॉलीवुड

Salman Khan and Abhinav Kashyap Controversy: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप के बीच शब्दों की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है. अभिनव कश्यप हर दूसरे दिन नए-नए आरोप सलमान खान पर लगा रहे हैं, वहीं भाईजान भी चुप नहीं बैठ रहे और अपने स्टाइल में जवाब दे रहे हैं. दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने हाल ही में एक नया इंटरव्यू दिया है और इसमें सलमान खान (Salman Khan) को इनसिक्योर बताया है साथ ही दावा किया है कि सुपरस्टार ने अपने भाई अरबाज का 2010 में रिलीज हुई फिल्म से रोल काट दिया था. दबंग डायरेक्टर ने यह भी दावा किया है कि सलमान अपने भाई अरबाज से नफरत करते हैं.

सलमान खान और अरबाज करते हैं एक-दूसरे से नफरत!

दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने हाल में बॉलीवुड ठिकाना को इंटरव्यू दिया है. इस इंटरव्यू में डायरेक्टर ने दावा किया है कि सलमान खान (Salman Khan Movies) इनसिक्योर हैं. अभिनव कश्यप ने बताया, सलमान मेरे कमरे में रात के 1.30 बजे आए थे और उन्होंने देखा कि फिल्म में अरबाज (Arbaaz Khan) का चेज सीक्वेंस है और उन्होंने उसे पूरी तरह से हटा दिया. सलमान को इनसिक्योरिटी है, वह दिखाई देना चाहते हैं.

दबंग डायरेक्टर ने सलमान और अरबाज के रिश्ते पर कहा, यह दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों साथ रहते हैं. यह एक ना समझ में आने वाली फैमिली है. साथ ही डायरेक्टर ने कहा, अरबाज ने जरूर सलमान से रोल काटने के बारे में पूछा होगा, लेकिन उन्होंने सामने लड़ाई नहीं की थी.

सलमान खान ने एडिटर को कर लिया था किडनैप!

अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) ने इंटरव्यू में बताया, एक बार सलमान खान और अरबाज ने उनके सामने ही लड़ाई की थी. जहां सलमान खान ने बर्तन फेंक दिए थे. वह अरबाज से कह रहे थे, मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचता हूं. कश्यप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने लड़ाई रोकने की कोशिश की थी लेकिन सलमान ने कह दिया तुम यहां नहीं थे तो इससे बाहर रहो.

इतना ही नहीं, दबंग डायरेक्टर ने यह भी दावा किया कि एक बार सलमान खान ने फिल्म के एडिटर को किडनैप कर लिया था और उसे एडिटिंग मशीन के साथ अपने फार्महाउस ले गया था. अभिनव कश्यप ने आगे बताया कि सलमान ने तब एडिटर को जाने दिया जब उसने फार्महाउस पर वोल्टेज की समस्या के बारे में बताया…

