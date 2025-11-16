De De Pyaar De 2 Box Office Collection: अजय देवगन-रकुल प्रीत सिंह की चमकी किस्मत, दूसरे दिन फिल्म ने छापे इतने करोड़

Ajay Devgn De De Pyar De 2 Box Office Collection: बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी दे दे प्यार दे का सीक्वल सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है. दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज हुई है और फिल्म ने शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत रखी है. बिना छुट्टी वाले ओपनिंग डे पर भी अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म ने मोटी कमाई की थी. वहीं, दूसरे दिन तो फिल्म के बिजनेस को कई गुना बूस्ट मिला है.

दे दे प्यार दे 2 ने दूसरे दिन किया तगड़ा बिजनेस

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की फिल्म ने शनिवार को डबल डिजिट में कमाई की है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, दे दे प्यार दे 2 ने शनिवार को 12.25 करोड़ का बिजनेस किया है. अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म दे दे प्यार दे 2 ने दो दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 21 करोड़ की कमाई कर ली है. रिपोर्ट की मानें तो शनिवार को फिल्म की सिनेमाघरों में ऑक्यूपेंस लगभग 20.53 परसेंट रही थी.

शुक्रवार को धीमी शुरुआत के बाद दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देख ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रविवार के दिन अजय-रकुल प्रीत स्टारर रोम-कॉम रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर सकती है.

क्या है दे दे प्यार दे 2 की कहानी?

अंशुल शर्मा डायरेक्टेड दे दे प्यार दे 2 की कहानी में अजय देवगन ने एक 52 साल के शख्स का किरदार निभाया है, जो लंदन बेस्ड इन्वेस्टर है और अपनी 28 साल की गर्लफ्रेंड के परिवार से मिलने की तैयारी कर रहा है. दोनों का एज गैप फिल्म की कहानी, कॉमेडी और सबकुछ है.

दे दे प्यार दे 2 में अजय और रकुल की फैमिली दोनों के रिश्ते को समझने की कोशिश करती हैं और इसी में रोमांस-कॉमेडी का तड़का देखे को मिलता है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रकुल की फैमिली अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ने के लिए उसकी हम उम्र के लड़के की एंट्री करा देते हैं.

