Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > सैयारा, छावा या कंतारा नहीं 2025 की सबसे बड़ी हिट…50 लाख में बनी फिल्म ने विक्की कौशल और ऋषभ शेट्टी को चटाई धूल!

सैयारा, छावा या कंतारा नहीं 2025 की सबसे बड़ी हिट…50 लाख में बनी फिल्म ने विक्की कौशल और ऋषभ शेट्टी को चटाई धूल!

Biggest Hit of 2025: साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ने अपने बजट से 150 गुना ज्यादा कमाई की है. बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई के साथ 50 लाख के बजट में बनी फिल्म ने सैयारा, छावा और कंतारा चैप्टर 1 को पछाड़ डाला है.

By: Prachi Tandon | Published: November 27, 2025 11:36:49 AM IST

सैयारा, छावा या कंतारा नहीं 2025 की सबसे बड़ी हिट…50 लाख में बनी फिल्म ने विक्की कौशल और ऋषभ शेट्टी को चटाई धूल!


2025 खत्म होने में लगभग एक महीना बचा है और बॉलीवुड की इस साल की रिपोर्ट कार्ड भी सामने आ गई है. इस साल बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा में कई फिल्में रिलीज हुई हैं. कई फिल्मों ने ताबड़तोड़ कमाई की है, तो कुछ अपना बजट भी निकाल नहीं पाई हैं. 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वालीं और ऑडियंस की तारीफें बटोरने वाली फिल्मों में विक्की कौशल की छावा, ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 और सैयारा जैसी फिल्में शामिल हैं. हालांकि, जमकर कमाई करने के बाद भी ये फिल्में पिछड़ गई हैं और 2025 में ताबड़तोड़ बिजनेस कर सबसे बड़ी हिट का ताज महज 50 लाख में बनी रीजनल फिल्म ने पहन लिया है. 

कौन-सी फिल्म बनी साल 2025 की सबसे बड़ी हिट?

साल 2025 में रिलीज हुई एक गुजराती फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और बजट से 150 गुना ज्यादा मुनाफा कमा लिया है. महज 50 लाख के बजट में बनी गुजराती फिल्म लालो: कृष्णा सदा सहायते सिनेमाघरों में अक्टूबर में रिलीज हुई थी और लगभग 48 दिनों से सिनेमाघरों में टिकी हुई है. लालो: कृष्णा सदा सहायते ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

बॉक्स ऑफिस पर जमकर कलेक्शन के बाद लालो: कृष्णा सदा सहायते को देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म माना जा रहा है. इतना ही नहीं, साल 2025 में 850 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली कांतारा चैप्टर 1 भी पीछे रह गई है. क्योंकि, ऋषभ शेट्टी स्टारर कांतारा चैप्टर 1 का बजट 125 करोड़ था और यह बजट से 7 गुना ज्यादा ही कमाई कर पाई थी. 

ये भी पढ़ें: Palash Muchhal-Smriti Mandhana की रुकी शादी के बीच एक और लड़की की एंट्री! कौन है गुलनाज खान? सिंगर संग क्लोज फोटो वायरल

हिंदी में भी रिलीज होगी लालो: कृष्णा सदा सहायते

अंकित सखिया के डायरेक्शन में बनी लालो: कृष्णा सदा सहायते एक रिक्शा चलाने वाले की कहानी है, जो फॉर्महाउस में फंस जाता है. इस फॉर्महाउस में रिक्शा ड्राइवर का सामना अपने पिछले कुछ राक्षसों से होता है, लेकिन वह भगवान कृष्ण और उनके नजरिए से इन सब चीजों से निकल पाता है. फिल्म की कहानी और उसे बताने का तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि रिलीज के छह हफ्तों के बाद भी फिल्म जमकर कमाई कर रही है.

लालो: कृष्णा सदा सहायते की कमाई देखते हुए मेकर्स ने फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करने का फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लालो: कृष्णा सदा सहायते 28 नवंबर को हिंदी सिनेमाघरों में रिलीज होगी.  

ये भी पढ़ें: क्या शहीद मेजर मोहित शर्मा की लाइफ पर बनी है रणवीर की ‘धुरंधर’? डायरेक्टर ने खुद किया बड़ा खुलासा

Tags: bollywood moviesbollywood newsentertainment newsrishabh shettyVicky Kaushal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
सैयारा, छावा या कंतारा नहीं 2025 की सबसे बड़ी हिट…50 लाख में बनी फिल्म ने विक्की कौशल और ऋषभ शेट्टी को चटाई धूल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सैयारा, छावा या कंतारा नहीं 2025 की सबसे बड़ी हिट…50 लाख में बनी फिल्म ने विक्की कौशल और ऋषभ शेट्टी को चटाई धूल!
सैयारा, छावा या कंतारा नहीं 2025 की सबसे बड़ी हिट…50 लाख में बनी फिल्म ने विक्की कौशल और ऋषभ शेट्टी को चटाई धूल!
सैयारा, छावा या कंतारा नहीं 2025 की सबसे बड़ी हिट…50 लाख में बनी फिल्म ने विक्की कौशल और ऋषभ शेट्टी को चटाई धूल!
सैयारा, छावा या कंतारा नहीं 2025 की सबसे बड़ी हिट…50 लाख में बनी फिल्म ने विक्की कौशल और ऋषभ शेट्टी को चटाई धूल!