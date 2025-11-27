क्या शहीद मेजर मोहित शर्मा की लाइफ पर बनी है रणवीर की ‘धुरंधर’? डायरेक्टर ने खुद किया बड़ा खुलासा

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) को लेकर लोगों के बीच ज़बरदस्त क्रेज़ है. फिल्म में रणवीर के साथ ही संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि आदित्य धर (Aditya Dhar) के निर्देशन में बनी ये फिल्म शहीद मेजर मोहित शर्मा की लाइफ से प्रेरित है. सोशल मीडिया पर इस दावे से जुड़े सैकड़ों पोस्ट्स फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही देखने को मिल रहे थे. हालांकि, आदित्य ने अब इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए ऑफिशियली अपना बयान दिया है.

मेजर मोहित की लाइफ पर बेस्ड नहीं है फिल्म

दरअसल, मेजर मोहित के भाई मधुर शर्मा ने डायरेक्टर आदित्य धर को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए पूछा था कि क्या ये फिल्म अंडरकवर स्पाई पर बेस्ड है ? बता दें कि मेजर मोहित शर्मा ने भी अंडरकवर स्पाई की ही तरह एक मिशन के लिए अपना नाम (इफ्तिखार भट्ट) और हुलिया बदलकर आतंकी संगठन हिजबुल के कैम्प में सेंध लगाई थी और बाद में दो आतंकियों को ढेर कर दिया था. बहरहाल, मधुर के इस सवाल पर डायरेक्टर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि धुरंधर शहीद मेजर मोहित शर्मा की लाइफ पर बेस्ड नहीं है.

परिवार से पूछकर ही बनायेंगे फिल्म

आदित्य ने कहा, ‘सर, हमारी ये फिल्म शहीद मेजर मोहित शर्मा की लाइफ पर बेस्ड नहीं है, ये एक ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन है’. आदित्य ने आगे कहा, ‘मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि हम भविष्य में मोहित सर पर कोई बायोपिक बनाते हैं तो पहले परिवार से बात करेंगे और रजामंदी के साथ ही इसे बनायेंगे. यही मेजर मोहित की शहादत के प्रति हमारा सच्चा सम्मान होगा’. बताते चलें कि धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है.