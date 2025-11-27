Palash Muchhal-Smriti Mandhana की रुकी शादी के बीच एक और लड़की की एंट्री! कौन है गुलनाज खान? सिंगर संग क्लोज फोटो वायरल

Palash Muchhal and Smriti Mandhana Controversy: इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर-सिंगर पलाश मुच्छल की शादी इन दिनों खूब सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है. स्मृति और पलाश 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन सेरेमनी को अचानक ही टाल दिया गया. वजह सामने आई कि स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आया है. हालांकि, बाद में पलाश मुच्छल पर बेवफाई और धोखा देने के आरोप लगने लगे. इन आरोपों को हवा तब मिली जब मैरी डी-कोस्टा नाम की एक लड़की ने कुछ चैट्स वायरल कर दीं और दावा किया कि यह पलाश मुच्छल की हैं. वहीं, अब कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है और एक नई लड़की की एंट्री हो गई है, जिसका नाम गुलनाज खान बताया जा रहा है.

गुलनाज खान की पलाश संग फोटोज वायरल

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी रुकने के पीछे एक यह भी अफवाह सामने आई थी कि सिंगर का एक कोरियोग्राफर से रिश्ता था. यह अफवाह सामने आई तो सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी. अब एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया है कि स्मृति और पलाश की संगीत सेरेमनी में कोरियग्राफी बोस्को-सीजर की टीम ने की थी. इसके बाद बोस्को और सीजर की टीम की एक कोरियोग्राफर गुलनाज खान पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं. इतना ही नहीं, पलाश और गुलनाज की शादी की सेरेमनी से कई फोटोज भी इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.

रेडिट पर एक यूजर ने गुलनाज और पलाश की फोटोज पोस्ट करते हुए लिखा, हमने वो कोरियोग्राफर ढूंढ ली है. पलाश ने गुलनाज के साथ चीटिंग की है. इतना ही नहीं, यूजर ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें स्तुति नाम की एक महिला का पोस्ट दिखाई दे रहा है. पोस्ट में लिखा है, बोस्को की टीम की फीमेल कोरियोग्राफर गुलनाज खान हैं और वह संगीत के दिन कई वीडियो, शॉर्ट्स और रील्स में दिखाई दी हैं. अजीब बात है कि पलाश ने कल उन्हें अचानक ही अनफॉलो कर दिया. यह पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों ने गुलनाज खान के कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं.

कौन हैं कोरियोग्राफर गुलनाज खान?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुलनाज खान मुंबई की रहने वाली हैं और डांस कोरियोग्राफर हैं. गुलनाज खान के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वह पिछले 11 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. गुलनाज एक प्रोफेशनल और वर्सेटाइल डांसर हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड की फेमस डांस जोड़ी बोस्को-सीजन की टीम साल 2006 में ज्वाइन की थी. उन्हें इवेंट प्लानिंग का भी 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है.

गुलनाज खान कई बॉलीवुड फिल्मों के गाने भी कोरियोग्राफ कर चुकी हैं. उन्हें वॉर 2 के आवां जावां और बैंग-बैंग के लिए पहचाना जाता है. गुलनाज खान ने राम चरण, शाहिद कपूर, राशा थडानी, हनी सिंह, कैटरीना कैफ जैसे कई बड़े सेलेब्स के साथ काम किया है.

