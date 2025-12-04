Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > मैं कुछ नहीं कहूंगी…7 साल बड़े Vijay Deverakonda की दुल्हन बनने पर Rashmika Mandanna ने कही ऐसी बात, फैंस रह जाएंगे हैरान!

Rashmika Mandanna Wedding: विजय देवरकोंडा से शादी की बात पर रश्मिका मंदाना ने ऐसी बात कह दी है, जो फैंस को हैरान कर सकती है. रश्मिका का कहना है कि वह अपनी शादी की बात वह कंफर्म नहीं कर सकती हैं और न ही इसे मना कर सकती हैं.

By: Prachi Tandon | Published: December 4, 2025 2:01:05 PM IST

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding News: साउथ के बाद बॉलीवुड में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने वालीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के लिए खूब लाइमलाइट में छाई हुई हैं. ऐसा दावा किया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना ने खुद से 7 साल बड़े एक्टर विजय देवरकोंडा से सगाई कर ली है और कपल फरवरी 2026 में शादी भी करने वाला है. हालांकि, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने सगाई के चर्चों पर चुप्पी साधी हुई. लेकिन, हालिया इंटरव्यू में विजय संग शादी की बात पर रश्मिका मंदाना ने ऐसी बात कह दी है जो फैंस को हैरान कर सकती है. 

विजय संग शादी की बात पर रश्मिका ने दिया ऐसा जवाब 

रश्मिका मंदाना ने हाल में द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात की है. इस इंटरव्यू में रश्मिका ने विजय देवरकोंडा संग शादी की बात पर भी रिएक्ट किया है. एक्ट्रेस ने कहा, मैं अपनी शादी की बात को न कंफर्म करना चाहती हैं और न ही इसे मना करना चाहती हूं. साथ ही रश्मिका ने यह भी कहा कि जब इस बारे में बात करनी होगी, तब करेंगे. इतना ही नहीं, रश्मिका मंदाना ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि वह विजय देवरकोंडा के साथ अपने काम को लेकर भी बात नहीं करती हैं. एक्ट्रेस कहती हैं, कलाकर होने के नाते कम से कम मेरे लिए, मैं घर पर वापस जाने के बाद काम से दूर रहना चाहती हूं. 

पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती हैं रश्मिका?

रश्मिका इंटरव्यू में यह भी बताती हैं, वह घर पर काम का डिस्कशन नहीं करती हैं, कम से कम 80 प्रतिशत समय. अगर काम को लेकर कोई बात परेशान करती है, तो बेशक वह सलाह या मदद मांगने जाती हैं. लेकिन, घर पर वह इससे दूर रहना चाहती हैं. एक्ट्रेस बताती हैं, उन्हें लगता है 24/7 आप काम पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात करना भी काम ही है. रश्मिका का मानना है कि वह उन लोगों में से हैं जो काम पर अपना 100 परसेंट देंगे, लेकिन जब घर जाती हैं तो घर पर ही होती हैं और पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखती हैं.

