सुपरस्टार बाप का फ्लॉप बेटा! नेपोटिज्म का मिला सहारा, ‘लव स्टोरी’ से ‘डेब्यू फिर भी नहीं चला सिक्का

Kumar Gaurav First Movie Love Story: साल 2025 में बॉलीवुड पर रोमांटिक फिल्मों का खुमार छाया रहा है. सबसे पहले सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी और खूब तारीफें भी बटोरी थीं. जिसकी वजह से सैयारा से डेब्यू करने वाले अहान पांडे और अनीत पड्डा रातों-रात स्टार बन गए थे. लेकिन, आज हम अहान पांडे-अनीत पड्डा या सैयारा के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे सितारे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने लव स्टोरी से डेब्यू किया था और रातों-रात पॉपुलैरिटी बटोर ली थी. मगर उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और वह फिल्मी दुनिया से दूर हो गए.

नेपोटिज्म भी नहीं बना पाया सुपरस्टार के बेटे का करियर!

सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने ‘लव स्टोरी’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म ने कुमार गौरव को रातों-रात स्टार भी बना दिया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सुपरस्टार के बेटे का करियर नेपोटिज्म भी नहीं बचा पाया था. ऐसा माना जाता है कि कुमार गौरव को बड़े डेब्यू के बाद उनकी छवि ने डुबा दिया था. क्योंकि, लोग उन्हें भोली-सी सूरत के अलावा किसी और अवतार में पचा नहीं पाए. नतीजा यह हुआ कि एक्टर ने लंबे स्ट्रगल के बाद साल 2002 में कांटे फिल्म के बाद शोबिज से दूरी बना ली.

एक गलती ने डुबाया कुमार गौरव का करियर

कुमार गौरव ने जब लव स्टोरी से डेब्यू किया तब उनका करियर सोने की तरह चमक गया. इस चमक में कुमार गौरव ने गलतियां करनी शुरू कर दीं. इसी गलती में एक यह भी थी कि कुमार गौरव ने नई एक्ट्रेसेस के साथ काम करना छोड़ दिया. कहा जाता है कि ‘शिरीन फरहाद’ के लिए कुमार गौरव को एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ काम करने का ऑफर मिला था. लेकिन, कुमार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया. हालांकि, इस समय राम तेरी गंगा मैली के लिए मंदाकिनी को पॉपुलैरिटी मिली थी, वहीं कुमार गौरव का करियर लुढ़क रहा था.

कुमार गौरव की बॉलीवुड फिल्में

सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने साल 1981 में लव स्टोरी नाम की फिल्म से डेब्यू कियाथा. इस फिल्म के अलावा कुमार गौरव ने तेरी कसम, लवर्स, फूल और नाम जैसी फिल्मों में काम किया था. नाम फिल्म के लिए कुमार गौरव को क्रिटिक्स से खूब तारीफें मिली थीं और उन्हें एक एक्टर के तौर पर खूब पसंद किया गया था. रातों-रात पॉपुलैरिटी बटोरने के बाद भी एक्टर का बॉलीवुड में लंबा करियर नहीं चल पाया था.

