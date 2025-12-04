Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > सुपरस्टार बाप का फ्लॉप बेटा! नेपोटिज्म का मिला सहारा, ‘लव स्टोरी’ से ‘डेब्यू फिर भी नहीं चला सिक्का

सुपरस्टार बाप का फ्लॉप बेटा! नेपोटिज्म का मिला सहारा, ‘लव स्टोरी’ से ‘डेब्यू फिर भी नहीं चला सिक्का

Kumar Gaurav Bollywood Debut: नेपोटिज्म का सहारा लेकर कई एक्टर्स ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत चमकाई है. लेकिन, आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनके पिता एक सुपरस्टार थे. लेकिन, वह खुद फिल्मी दुनिया में अपना सिक्का नहीं जमा पाए.

By: Prachi Tandon | Published: December 4, 2025 11:27:59 AM IST

सुपरस्टार बाप का फ्लॉप बेटा! नेपोटिज्म का मिला सहारा, ‘लव स्टोरी’ से ‘डेब्यू फिर भी नहीं चला सिक्का


Kumar Gaurav First Movie Love Story: साल 2025 में बॉलीवुड पर रोमांटिक फिल्मों का खुमार छाया रहा है. सबसे पहले सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी और खूब तारीफें भी बटोरी थीं. जिसकी वजह से सैयारा से डेब्यू करने वाले अहान पांडे और अनीत पड्डा रातों-रात स्टार बन गए थे. लेकिन, आज हम अहान पांडे-अनीत पड्डा या सैयारा के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे सितारे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने लव स्टोरी से डेब्यू किया था और रातों-रात पॉपुलैरिटी बटोर ली थी. मगर उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और वह फिल्मी दुनिया से दूर हो गए. 

नेपोटिज्म भी नहीं बना पाया सुपरस्टार के बेटे का करियर!

सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने ‘लव स्टोरी’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म ने कुमार गौरव को रातों-रात स्टार भी बना दिया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सुपरस्टार के बेटे का करियर नेपोटिज्म भी नहीं बचा पाया था. ऐसा माना जाता है कि कुमार गौरव को बड़े डेब्यू के बाद उनकी छवि ने डुबा दिया था. क्योंकि, लोग उन्हें भोली-सी सूरत के अलावा किसी और अवतार में पचा नहीं पाए. नतीजा यह हुआ कि एक्टर ने लंबे स्ट्रगल के बाद साल 2002 में कांटे फिल्म के बाद शोबिज से दूरी बना ली. 

एक गलती ने डुबाया कुमार गौरव का करियर

कुमार गौरव ने जब लव स्टोरी से डेब्यू किया तब उनका करियर सोने की तरह चमक गया. इस चमक में कुमार गौरव ने गलतियां करनी शुरू कर दीं. इसी गलती में एक यह भी थी कि कुमार गौरव ने नई एक्ट्रेसेस के साथ काम करना छोड़ दिया. कहा जाता है कि ‘शिरीन फरहाद’ के लिए कुमार गौरव को एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ काम करने का ऑफर मिला था. लेकिन, कुमार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया. हालांकि, इस समय राम तेरी गंगा मैली के लिए मंदाकिनी को पॉपुलैरिटी मिली थी, वहीं कुमार गौरव का करियर लुढ़क रहा था.

ये भी पढ़ें: गर्ल्स की धड़कन था ये एक्टर! काले कोट का था नेशनल‌ क्रश… भीड़ हो जाती थी बेकाबू…आखिर छोड़ना पड़ा सिग्नेचर लुक!

कुमार गौरव की बॉलीवुड फिल्में

सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने साल 1981 में लव स्टोरी नाम की फिल्म से डेब्यू कियाथा. इस फिल्म के अलावा कुमार गौरव ने तेरी कसम, लवर्स, फूल और नाम जैसी फिल्मों में काम किया था. नाम फिल्म के लिए कुमार गौरव को क्रिटिक्स से खूब तारीफें मिली थीं और उन्हें एक एक्टर के तौर पर खूब पसंद किया गया था. रातों-रात पॉपुलैरिटी बटोरने के बाद भी एक्टर का बॉलीवुड में लंबा करियर नहीं चल पाया था. 

ये भी पढ़ें: चोरी का था ‘स्लमडॉग मिलेनियर’ का गाना! Madhuri Dixit के ‘चोली के पीछे क्या है’ से था इंस्पायर

Tags: bollywood actorsbollywood newsentertainment newsKumar Gauravrajendra kumar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
सुपरस्टार बाप का फ्लॉप बेटा! नेपोटिज्म का मिला सहारा, ‘लव स्टोरी’ से ‘डेब्यू फिर भी नहीं चला सिक्का

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सुपरस्टार बाप का फ्लॉप बेटा! नेपोटिज्म का मिला सहारा, ‘लव स्टोरी’ से ‘डेब्यू फिर भी नहीं चला सिक्का
सुपरस्टार बाप का फ्लॉप बेटा! नेपोटिज्म का मिला सहारा, ‘लव स्टोरी’ से ‘डेब्यू फिर भी नहीं चला सिक्का
सुपरस्टार बाप का फ्लॉप बेटा! नेपोटिज्म का मिला सहारा, ‘लव स्टोरी’ से ‘डेब्यू फिर भी नहीं चला सिक्का
सुपरस्टार बाप का फ्लॉप बेटा! नेपोटिज्म का मिला सहारा, ‘लव स्टोरी’ से ‘डेब्यू फिर भी नहीं चला सिक्का