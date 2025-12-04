  • Home>
  • हीरो पर कब-कब भारी पड़ा विलेन? एक बिना शब्द बोले लूट गया सारी तारीफें

हीरो पर कब-कब भारी पड़ा विलेन? एक बिना शब्द बोले लूट गया सारी तारीफें

Bollywood Villains: बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जिनमें हीरो से ज्यादा विलेन ने पॉपुलैरिटी बटोरी है. इन फिल्मों में शाहरुख खान की दहशत से लेकर बॉबी देओल की एनिमल तक, शामिल हैं.


By: Prachi Tandon | Published: December 4, 2025 12:27:29 PM IST

नायक पर भारी पड़ा खलनायक

बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो को महान बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है. लेकिन, ऐसी भी कई फिल्में बनी हैं जिनमें विलेन ने अपनी अदाकारी से हीरो को मात दी है और जमकर ऑडियंस की तारीफें बटोरी हैं. आइए, यहां जानते हैं किन-किन बॉलीवुड फिल्मों में हीरो पर विलेन भारी पड़ा है.

डर

शाहरुख खान की साल 1993 में रिलीज हुई रोमांटिक थ्रिलर डर भी एंटी-हीरो मानी जाती है. इस फिल्म में हीरो का किरदार सनी देओल ने निभाया था, तो वहीं शाहरुख खान विलेन के अवतार में नजर आए थे.

खलनायक

सुभाष घई के डायरेक्शन में बनी फिल्म खलनायक साल 1993 में रिलीज हुई थी. फिल्म में संजय दत्त ने बल्लू का किरदार निभाया था, जो खूंखार क्रिमिनल था. इसी फिल्म में माधुरी दीक्षित का पॉपुलर गाना चोली के पीछे क्या है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं और पालकी में होके सवार चली मैं था.

मोहरा

सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, नसीरुद्दीन शाह और रवीना टंडन की मोहरा भी एक ऐसी फिल्म है, जिसमें हीरो पर विलेन भारी पड़ता नजर आया था. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने विलेन का किरदार निभाया था.

खाकी

साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म खाकी में अजय देवगन ने यादगार विलेन का किरदार निभाया था. फिल्म में अजय के साथ अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय, तुषार कपूर और अतुल कुलकर्णी ने भी अपनी अदाकारी से इंप्रेस किया था.

अग्निपथ

साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ में संजय दत्त ने जिस तरह से विलेन का किरदार निभाया था, वह यादगार रहा है.

पद्मावत

साल 2018 में रिलीज संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में शाहिद कपूर से ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाकर रणवीर सिंह ने तारीफें बटोरी थीं.

एनिमल

रणबीर कपूर की एनिमल में बॉबी देओल का विलेन किरदार कैसे भूला जा सकता है. बॉबी देओल ने फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं बोला था, लेकिन अपने एक्सप्रेशन्स से बवाल काट दिया था.

