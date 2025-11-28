रणवीर सिंह की Dhurandhar पर लटकी तलवार! फिल्म की रिलीज रोकने के लिए मेजर मोहित शर्मा के परिवार का एक्शन

Dhurandhar Movie Release Controversy: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी एक्शन-थ्रिलर फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर.माधवन लीड रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है, जिसमें सभी किरदारों का खूंखार का दिमाग की तार हिला देने वाला अवतार देखने को मिल रहा है. हालांकि, फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार से पर्दा नहीं उठाया गया है और सस्पेंस बनाकर रखा गया है. लेकिन, ट्रेलर रिलीज के बाद से लगातार धुरंधर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि यह फिल्म मेजर मोहित शर्मा पर बेस्ड है.

मेजर मोहित शर्मा की फैमिली का एक्शन

अशोक चक्र और सेना मेडल अवार्ड से सम्मानित दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी है और रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कहा है. याचिक में ऐसा दावा किया गया है कि फिल्म मेजर मोहित शर्मा की लाइफ, सीक्रट मिशन्स और स्पेशल फोर्स ऑफिसर की शहादत को दिखाया गया है. इतना ही नहीं, मेजर शर्मा की फैमिली का यह भी कहना है कि उनकी या इंडियन आर्मी से इसकी परमिशन भी नहीं ली गई है.

धुरंधर की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर और प्रमोशनल कंटेंट में दिखी चीजें मेजर शर्मा के सैन्य करियर की प्रमुख घटनाओं की नकल हैं, जिनमें कश्मीर में हुए आतंकवाद-रोधी अभियान भी शामिल हैं. साथ ही याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि शहीद को व्यापारिक वस्तु नहीं है और उनकी जिंदगी को सत्य, सम्मान और अनुमति के बिना, सिर्फ फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है. याचिका में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी बात की गई है और इसे चिंता का विषय बताया गया है.

धुरंधर की रिलीज रोकने की मांग

मेजर मोहित शर्मा की फैमिली ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक निजी तौर पर उन्हें फिल्म नहीं दिखाई जाती, तब तक धुरंधर की रिलीज पर रोक लगाई जाए. साथ ही कोर्ट से यह भी दरख्वास्त की गई है कि फ्यूचर में शहीद मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी पर कोई फिल्म बनाई जाती है तो पहले सेना और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से परमिशन ली जाए. बता दें, रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होने के लिए शेड्यूल है.

