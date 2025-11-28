Home > खेल > पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की वेडिंग कंट्रोवर्सी पर कोरियोग्राफर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- नंदिका द्विवेदी का नाम…

Smriti Mandhana Wedding Controversy: पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की वेडिंग कंट्रोवर्सी के बीच अब कोरियोग्राफर ने चुप्पी तोड़ दी है. पलाश-स्मृति की वेडिंग फंक्शन्स की कोरियोग्राफर गुलनाज का कहना है कि उनकी तस्वीरें हैं इसका मतलब नहीं कि इन सबसे उनका लेना-देना है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: November 28, 2025 3:53:36 PM IST

Palash Muchhal-Smriti Mandhana Wedding Controversy: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर-सिंगर पलाश मुच्छल की 23 नवंबर को महाराष्ट्र के संगली में शादी होने वाली थी. लेकिन, पलाश और स्मृति की शादी अब रुक गई है और म्यूजिक कंपोजर-सिंगर पर धोखा देने के आरोप लग रहे हैं. ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि स्मृति के साथ रिश्ते में रहते हुए और शादी से एक दिन पहले तक किसी दूसरी लड़की के साथ रिश्ते में थे. इतना ही नहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि पलाश मुच्छल का और किसी के साथ नहीं, बल्कि उनकी शादी के फंक्शन्स की कोरियोग्राफर के साथ ही अफेयर था. अब इन अफवाहों के बीच स्मृति-पलाश की वेडिंग कोरियोग्राफर ने चुप्पी तोड़ दी है.

पलाश-स्मृति की वेडिंग कोरियोग्राफर ने तोड़ी चुप्पी

पलाश मुच्छल संग शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया से प्री-वेडिंग से लेकर प्रपोजल की सभी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दी थीं. स्मृति के इस एक्शन ने लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए और इन्हीं कयासों के बीच यह सामने आया कि शादी में कोरियोग्राफर नंदिता द्विवेदी और गुलनाज खान का इससे कनेक्शन है, जिसके बाद विवाद बढ़ता ही गया. अब कोरियोग्राफर गुलनाज खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और पलाश-स्मृति की शादी के विवाद पर अपनी सफाई दी है. 

गुलनाज खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने खुद पर लगे इल्जामों पर बात की है. गुलनाज ने लिखा, मैंने नोटिस किया है कि मेरे और मेरी दोस्त नंदिका के बारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और झूठे दावे किए जा रहे हैं, तो मैं सीधी तरह से इन्हें साफ कर देती हूं. हम वह लोग नहीं हैं, जो इस मामले से जुड़े हुए हैं. हम सोशली किसी को जानते हैं और उनके साथ फोटो है तो इसका मतलब नहीं है कि हम उनके पर्सनल मामलों से जुड़े हुए हैं. 

गुलनाज ने आगे लिखा, प्लीज चीजों की इज्जत रखें और जल्दबाजी में किसी भी नतीजे पर न पहुंचे. हम आपकी समझ और सपोर्ट की तारीफ करते हैं. 

क्या पलाश ने दिया है स्मृति मंधाना को धोखा?

स्मृति मंधाना संग पलाश मुच्छल की शादी रुकने के बाद मैरी डी-कोस्टा नाम की एक महिला ने इंस्टाग्राम पर कुछ चैट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं. इन स्क्रीनशॉट्स में ऐसा दावा किया गया कि वह पलाश मुच्छल की हैं. चैट्स वायरल करने के बाद महिला ने अपनी सफाई भी दी थी और कहा था कि यह महीनों पुरानी हैं. इन्हीं चैट्स के सामने आने के बाद से पलाश मुच्छल पर धोखा देने के आरोप लग रहे हैं और वह जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं. 

