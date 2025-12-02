Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > मेरा मकसद…चामुंडा देवी का मजाक उड़ाना पड़ा भारी! Rishabh Shetty की नकल उतारने पर Ranveer Singh ने माफी

Ranveer Singh Controversy: कांतारा चैप्टर 1 एक सीन में ऋषभ शेट्टी की नकल उतारना रणवीर सिंह को भारी पड़ गया है. ट्रोलिंग और विवाद के बाद रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर माफी मांगी है.

By: Prachi Tandon | Published: December 2, 2025 12:34:24 PM IST

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म धुरंधर के लिए लाइमलाइट का हिस्सा बने हुए हैं. धुरंधर के प्रमोशन में बिजी चल रहे रणवीर सिंह हाल ही में गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में शामिल हुए थे, जहां एक्टर ने स्टेज पर ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 की परफॉर्मेंस की तारीफों में पुल बांधे थे. लेकिन, तारीफों के बीच रणवीर सिंह ने ऐसा कुछ कह दिया था जिसकी वजह से धुरंधर एक्टर को अब माफी मांगनी पड़ी है. 

रणवीर सिंह ने धुरंधर रिलीज से पहले मांगी माफी

रणवीर सिंह ने धुरंधर की रिलीज से तीन दिन पहले मंगलवार की सुबह यानी 2 दिसंबर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. रणवीर ने अपने पोस्ट में लिखा- ‘मेरा इरादा सिर्फ फिल्म में ऋषभ के शानदार काम को हाईलाइट करना था. मैं जानता हूं कि उन्होंने जिस तरह से वह सीन किया, उसे करना मुश्कित होता है. इस चीज के लिए मेरे दिल में उनको लेकर बहुत सम्मान है.’ 

रणवीर सिंह ने साथ ही अपने पोस्ट में लिखा- ‘मैं हमेशा से अपने देश की तमाम संस्कृतियों, परंपराओं और आस्थाओं का सम्मान करता रहा हूं. अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं.’ 

रणवीर सिंह की किस बात पर छिड़ा विवाद?

रणवीर सिंह का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में रणवीर सिंह स्टेज पर बात करते दिखाई दे रहे थे. जहां उनके सामने रजनीकांत और ऋषभ शेट्टी जैसे साउथ के नामी एक्टर्स बैठे दिखाई दे रहे थे. रजनीकांत और ऋषभ शेट्टी से मिलने के बाद रणवीर सिंह इतने एक्साइटेड हो गए कि वह स्टेज पर जाकर कांतारा चैप्टर 1 की तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं.

रणवीर पहले ऋषभ की एक्टिंग की तारीफ करते हैं और फिर एक सीन में एक्टर की नकल उतारते हैं. रणवीर नकल करने के साथ ही कहते हैं, आपने शानदार परफॉर्मेंस दी. खासकर तब जब फीमेल घोस्ट आपके अंदर आती है. रणवीर सिंह का यह कमेंट लोगों को बुरा लगा है और एक्टर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लग रहा है. 

