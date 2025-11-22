Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > फेमस पंजाबी सिंगर की दर्दनाक मौत, कार एक्सीडेंट में गई जान; राजवीर जवंदा को भी निगल गया था सड़क हादसा

फेमस पंजाबी सिंगर की दर्दनाक मौत, कार एक्सीडेंट में गई जान; राजवीर जवंदा को भी निगल गया था सड़क हादसा

Punjabi Singer Death: 37 साल के पंजाबी सिंगर की सड़क हादसे में जान चली गई है. डेढ़ महीने में यह दूसरी बार है कि जब सड़क हादसे में एक सेलेब्रिटी की मौत हुई है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: November 22, 2025 5:18:13 PM IST

फेमस पंजाबी सिंगर की दर्दनाक मौत, कार एक्सीडेंट में गई जान; राजवीर जवंदा को भी निगल गया था सड़क हादसा


Harman Sidhu Death: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर आई है. जाने-माने पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू (Harman Sidhu) की एक सड़क हादसे में मौत हो गई. वह सिर्फ 37 साल के थे और उन्होंने बेहद कम उम्र में पंजाबी संगीत में नाम कमाया था. हरमन सिद्धू ने कई हिट गाने दिए हैं और वह फेमस सिंगर मिस पूजा के साथ भी कई गानों के लिए पॉपुलर रहे थे. हरमन के यूं इस दुनिया से चले जाने पर पंजाबी इंडस्ट्री में शोक की लहर है और फैंस सदमे में हैं. फैंस सिंगर को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. बता दें, इससे पहले सड़क दुर्घटना में पंजाबी गायक राजवीर जवंदा (Rajveer Jawanda) का 8 अक्टूबर, 2025 को निधन हो गया. इस तरह 2 महीने के दौरान दो होनहार और युवा पंजाबी सिंगर ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी.

कार हादसे में पंजाबी सिंगर की गई जान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार की रात पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू (Harman Sidhu Death) का भयानक रोड एक्सीडेंट हो गया था. इस हादसे में सिंगर की गाड़ी एक ट्रक से टकराई और मौके पर ही हरमन सिद्धू ने अपना दम तोड़ दिया. रिपोर्ट्स की मानें तो हरमन सिद्धू रात को लगभग 12 बजे गांव ख्याला कलीं से शूटिंग के बाद लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी गाड़ी और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया. कहा जा रहा है कि हादसे के बाद पुलिस पहुंची और उन्होंने सिंगर के शव को परिजनों के हवाले कर दिया. 

हरमन सिद्धू के पॉपुलर गाने

फेमस पंजाबी सिंगर की दर्दनाक मौत, कार एक्सीडेंट में गई जान; राजवीर जवंदा को भी निगल गया था सड़क हादसा

हरमन सिद्धू (Harman Sidhu Road Accident) ने फेमस पंजाबी सिंगर मिस पूजा के साथ कई गाने गाए हैं. हरमन सिद्धू का एक पॉपुलर गाना था पेपर या प्यार, इस गाने ने सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी और सिंगर को रातों-रात स्टार बना दिया था. मिस पूजा के साथ हरमन सिद्धू ने लव मैरिज, थकेवन जट्टन दा, पई गया प्यार और खुलियां खिड़कियां जैसे गाने गाए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हरमन सिद्धू (Harman Sidhu Death) के 2 गाने जल्द ही रिलीज होने वाले थे, इनकी शूटिंग भी पूरी हो गई थी. लेकिन, अपने नए गानों की रिलीज से पहले हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में जान चली गई. 

2 महीने पहले राजवीर जवंदा की मौत की वजह भी सड़क हादसा

फेमस पंजाबी सिंगर की दर्दनाक मौत, कार एक्सीडेंट में गई जान; राजवीर जवंदा को भी निगल गया था सड़क हादसा

पंजाबी सिंगर और एक्टर राजवीर जवंदा (Rajveer Jawanda Death) की मौत की वजह भी सड़क हादसा ही बना था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सिंगर हिमाचल प्रदेश में एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हुए थे. इस दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी और सिर पर बहुत ज्यादा चोटें आई थीं. हालांकि, सड़क हादसे के बाद 11 दिन तक राजवीर जवंदा का 11 दिन तक मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में ईलाज भी चला था और वह वेंटिलेटर पर संघर्ष भी करते रहे. लेकिन, 8 अक्टूबर को उनका निधन हो गया. राजवीर जवंदा ने 35 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था.

ये भी पढ़ें: छिछोरी हरकत…Jigra vs Savi कंट्रोवर्सी की फैली आग! Divya Khosla ने लीक की मुकेश भट्ट की कॉल; आलिया भट्ट से है कनेक्शन

इन सेलेब्स की भी सड़क हादसे में गई जान

जसपाल भट्टी 

फेमस पंजाबी सिंगर की दर्दनाक मौत, कार एक्सीडेंट में गई जान; राजवीर जवंदा को भी निगल गया था सड़क हादसा

दिग्गज कॉमेडियन और एक्टर जसपाल भट्टी (Jaspal Bhatti) का निधन 25 अक्टूबर 2012 को हुआ था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर अपनी फिल्म पॉवर कट का प्रमोशन करके लौट रहे थे, तब उनका जलंधर के पास एक्सीडेंट हुआ और जसपाल भट्टी का निधन हो गया.

वैभवी उपाध्याय

साराभाई वर्सेज साराभाई से घर-घर में पहचान बनाने वालीं एक्ट्रेस वैभवी (Vaibhavi Upadhayay) की जान भी कार एक्सीडेंट ने ली थी. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस अपने मंगेतर के साथ हिमाचल प्रदेश ट्रिप पर गई थीं, जहां उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था.

दीप सिद्धू

एक्टर दीप सिद्धू (Deep Sidhu) का निधन 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में हुआ था. दीप सिद्धु अपनी मंगेतर के साथ दिल्ली से पंजाब जा रहे थे, उसी दौरान उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी. इस एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की मौके पर मौत हो गई थी. लेकिन, उनकी मंगेतर की जान बच गई थी. 

एक्ट्रेस सूर्यवंशी सौंदर्या 

फेमस पंजाबी सिंगर की दर्दनाक मौत, कार एक्सीडेंट में गई जान; राजवीर जवंदा को भी निगल गया था सड़क हादसा

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म सूर्यवंशम में हीरा की आईएएस पत्नी का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस सौंदर्या की मौत भी एक्सीडेंट में हुई थी. लेकिन, उनकी मौत की वजह सड़क हादसा नहीं, विमान हादसा बना था. 2004 में बैंग्लोर विमान दुर्घटना के दौरान एक्ट्रेस सौंदर्या की जान गई थी.  

 शिवलेख सिंह

ससुराल सिमर का और संकटमोचन महाबली हनुमान सीरियल से फेमस होने वाले चाइल्ड एक्टर शिवलेख सिंह की मौत भी सड़क हादसा ही था. शिवलेख महज 14 साल के थे, जब उनका छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास एक्सीडेंट हुआ था. शिवलेख का निधन 18 जुलाई 2019 को हुआ था.

दानिश जेहन

यूट्यूबर और लाइफस्टाइल इंफ्लूएंसर दानिश जहन की मौत भी सड़क हादसे की वजह से हुई थी. दानिश का एक्सीडेंट 20 दिसंबर 2018 को हुआ था और वह महज 21 साल के थे. रिपोर्ट्स की मानें तो दानिश की गाड़ी का एक्सीडेंट मुंबई में सियोन-पनवेल हाईवे पर हुआ था. 

ईश्वरी देशपांडे

मराठी एक्ट्रेस इश्वरी देशपांडे का गोवा में कार एक्सीडेंट की वजह से निधन हुआ था. एक्ट्रेस 20 सितंबर को अपने दोस्त के साथ गोवा में थीं. इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई. एक्ट्रेस महज 25 साल की थीं और जल्द ही मराठी सिनेमा में डेब्यू भी करने वाली थीं. 

ये भी पढ़ें: 100 करोड़ का फार्महाउस, 4 साल बड़ी तलाकशुदा पत्नी, ऐसी है राजामौली की लाइफ, कमाई सुन दंग रह जाएंगे!

Tags: Celebs Deathentertainment newsHarman SidhuPunjabi Singer
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती...

November 23, 2025

24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट

November 23, 2025

आयुष्मान कार्ड के क्या हैं फायदे? जानें यहां

November 22, 2025

रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या...

November 22, 2025

23 नवंबर 2025 को इन राशि वालों के कार्यों में...

November 22, 2025

अब डिनर के साथ 5 मिनट में बनाएं हेल्दी मिक्स...

November 22, 2025
फेमस पंजाबी सिंगर की दर्दनाक मौत, कार एक्सीडेंट में गई जान; राजवीर जवंदा को भी निगल गया था सड़क हादसा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फेमस पंजाबी सिंगर की दर्दनाक मौत, कार एक्सीडेंट में गई जान; राजवीर जवंदा को भी निगल गया था सड़क हादसा
फेमस पंजाबी सिंगर की दर्दनाक मौत, कार एक्सीडेंट में गई जान; राजवीर जवंदा को भी निगल गया था सड़क हादसा
फेमस पंजाबी सिंगर की दर्दनाक मौत, कार एक्सीडेंट में गई जान; राजवीर जवंदा को भी निगल गया था सड़क हादसा
फेमस पंजाबी सिंगर की दर्दनाक मौत, कार एक्सीडेंट में गई जान; राजवीर जवंदा को भी निगल गया था सड़क हादसा