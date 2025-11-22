Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > छिछोरी हरकत…Jigra vs Savi कंट्रोवर्सी की फैली आग! Divya Khosla ने लीक की मुकेश भट्ट की कॉल; आलिया भट्ट से है कनेक्शन

Jigra Vs Savi Controversy: सावी वर्सेज जिगरा की कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है. आलिया भट्ट को डिफेंड करने वाले मुकेश भट्ट की अब दिव्या खोसला ने कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी है.

By: Prachi Tandon | Published: November 22, 2025 1:11:52 PM IST

Divya Khosla on Jigra Vs Savi Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की साल 2024 में आई फिल्म जिगरा खूब सुर्खियों का हिस्सा रही थी. लेकिन, फिल्म पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव कारणों की वजह से सुर्खियों का हिस्सा रही थी. एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने दावा किया था कि आलिया भट्ट की जिगरा उनकी फिल्म सावी की कॉपी है. इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा था और इसे लगभग एक साल भी हो चुका है. लेकिन, आलिया (Alia Bhatt) के चाचा मुकेश भट्ट (Mukesh Bhatt) के इंटरव्यू के बाद जिगरा और सावी का विवाद एक बार फिर लाइमलाइट में आ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मुकेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि आलिया ज्यादा टैलेंटेड हैं और उन्हें ऐसी छिछोरी हरकत करने की जरूरत नहीं है. मुकेश भट्ट के इस स्टेटमेंट के बाद दिव्या खोसला (Divya Khosla) ने एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी है, जिसने विवाद की आग में घी डालने का काम किया है. 

दिव्या खोसला ने वायरल की कॉल रिकॉर्डिंग 

दिव्या खोसला ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की है. यह कॉल रिकॉर्डिंग दिव्या खोसला और मुकेश भट्ट के बीच है. इस रिकॉर्डिंग में दिव्या और मुकेश को बात करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें एक्ट्रेस सावी-जिगरा कंट्रोवर्सी पर बात कर रही हैं. वह सीधा मुकेश भट्ट से पूछती हैं कि क्या उन्होंने आलिया भट्ट की जिगरा के रेफरेंस में कोई बात की है. हालांकि, मुकेश भट्ट साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मीडिया के सामने इसपर कोई बात नहीं की है. मुकेश कहते हैं, किसी ने उनसे इस बारे में पूछा नहीं और न ही उन्होंने कुछ कहा है. 

दिव्या कॉल रिकॉर्डिंग में पूछती हैं कि यह कमेंट्स उनके बर्थडे पर सामने आए हैं. तब महेश भट्ट के भाई मुकेश कहते हैं, उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा है और उन्हें लगता है कि यह दुख पहुंचाने के लिए जानबूझकर बर्थडे पर सामने लाए गए हैं. मुकेश भट्ट यह भी कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि दिव्या का बर्थडे है और वह इस तरह कभी नहीं कर सकते हैं. दिव्या कॉल में यह भी कहती हैं कि उनके मन में मुकेश के लिए सम्मान और प्यार है. तब मुकेश कहते हैं कि इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और यह दूसरे कैंप किया हुआ है. 

इंडस्ट्री माफिया के खिलाफ लड़ेंगी दिव्या खोसला

दिव्या खोसला ने कॉल रिकॉर्डिंग लीक करने के साथ ही एक पोस्ट भी लिखा. जिसमें एक्ट्रेस ने कहा, जो भी हुआ वह इससे दुखी हैं. वह यह भी कहती हैं कि वह सच सामने लाकर रहेंगी उन कलाकारों के लिए जिन्होंने इंडस्ट्री में परेशानी झेली. वह ऐसे ग्रुप्स के बारे में भी बात करती हैं जो लोगों का करियर खराब करने की कोशिश करते हैं. दिव्या यह भी कहती हैं कि वह ‘इंडस्ट्री माफिया’ के खिलाफ लड़ेंगी और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी. 

मुकेश भट्ट ने दिव्या खोसला के बारे में क्या कहा था?

रिपोर्ट्स की मानें तो मुकेश भट्ट ने हाल में एक इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद जिगरा वर्सेज सावी का विवाद एक बार फिर भड़क गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुकेश भट्ट का कहना था कि दिव्या खोसला ने कंट्रोवर्सी बनाई क्योंकि वह पब्लिसिटी स्टंट चाहती थीं. दावा किया जाता है कि मुकेश भट्ट ने यह भी कहा था कि आलिया बड़ी स्टार हैं उन्हें इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है. साथ ही उन्होंने आलिया को समझदार और जमीन से जुड़ा हुआ बताया था. इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जाता है कि मुकेश ने कहा था कि दिव्या को छिछोरी हरकत करने की जरूरत नहीं थी. 

बता दें, इसी इंटरव्यू में मुकेश भट्ट ने अपने भाई महेश भट्ट के साथ रिश्ते खराब होने पर भी बात की थी. इतना ही नहीं, मुकेश भट्ट ने यह भी कहा था कि जब आलिया भट्ट की शादी पर नहीं बुलाया गया था तब उनका दिल टूट गया था. 

जिगरा वर्सेज सावी कंट्रोवर्सी क्या है? 

साल 2024 में जिगरा की रिलीज के बाद दिव्या खोसला ने आरोप लगाते हुए कहा था आलिया भट्ट की फिल्म बिल्कुल सावी की कॉपी है. दिव्या का कहना था कि दोनों फिल्मों की थीम एक जैसी है, और जिगरा के बॉक्स ऑफिस के नंबर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए हैं. दिव्या ने एक खाली थिएटर की फोटो शेयर की थी और दावा किया था कि टिकट बल्क में खरीदे जा रहे हैं, जिससे कलेक्शन को ज्यादा दिखाया जा सके. 

हालांकि, दिव्या खोसला के इन आरोपों पर आलिया भट्ट ने कुछ नहीं बोला था. लेकिन, फिल्ममेकर करण जौहर और दिव्या खोसला के बीच जुबानी जंग जरूर छिड़ गई थी. दिव्या के आरोपों के बाद करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें लिखा था- सच हमेशा उसके खिलाफ रहने वाले बेवकूफों को नाराज करता है. करण जौहर के इस क्रिप्टिक पोस्ट के बाद दिव्या ने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दिया था और कहा था- आज, जब गलत के खिलाफ आवाज उठा रही हूं तो मिस्टर करण जौहर चुप कराने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या गलत चीजों के खिलाफ बोलने वाली महिला को को बेवकूफ कहना सही है, अगर ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो इंडस्ट्री में नए लोगों के साथ क्या होता होगा? यहां कोई राजा नहीं है और मेरे साथ कोई इस तरह बर्ताव नहीं कर सकता है…

आलिया भट्ट पर भी दिव्या खोसला ने किया था कमेंट

दिव्या खोसला ने आलिया भट्ट पर भी अपने इंटरव्यू में बात की थी. दिव्या खोसला का कहना था कि आलिया को इस तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं हैं. वह पहले से ही बहुत फेमस हैं और इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुकी हैं. असली वीरता गलत कामों के खिलाफ बोलने में है. उसके बाद दर्शकों को योग्यता के आधार पर फैसला लेने दें, न कि पैसे और पॉवर के आधार पर… 

Tags: alia bhattAlia Bhatt Moviesbollywood newsDivya Khoslaentertainment news
