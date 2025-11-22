100 करोड़ का फार्महाउस, 4 साल बड़ी तलाकशुदा पत्नी, ऐसी है राजामौली की लाइफ, कमाई सुन दंग रह जाएंगे!

हाल ही में साउथ फिल्ममेकर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) अपनी अगली फिल्म ‘वाराणसी’ (Varanasi) की लॉन्चिंग के दौरान विवादों से घिर गए. इस इवेंट में तकनीकी परेशानियों से राजामौली इतना चिढ़ गए कि उन्होंने भगवान हनुमान पर ही सवाल उठा दिए और खुद को नास्तिक बता दिया. भगवान हनुमान पर टिप्पणी को लेकर उनपर एफआईआर दर्ज की गई है और सोशल मीडिया पर भी लोग उनपर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रहे हैं.

आपको बता दें कि राजामौली काफी संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं. उनकी लाइफ में कितने उतार-चढ़ाव आए, कैसे बने साउथ के इतने बड़े फिल्ममेकर और कैसी है उनकी पर्सनल लाइफ…चलिए आपको बताते हैं.

कर्नाटक में हुआ था जन्म

एसएस राजामौली यानी कोदुरी श्रीसैला श्री राजामौली का जन्म 10 अक्टूबर 1973 को मैसूर के पास एक गांव में हुआ था. उनके पिता वी.विजयेंद्र प्रसाद प्रसिद्द स्क्रीन राइटर और फिल्म डायरेक्टर हैं. राजामौली को उनकी दादी बचपन से ही रामायण, महाभारत जैसे धर्मग्रंथों की कहानी सुनाती थीं.यही वजह है कि माइथोलॉजी में राजामौली को काफी रूचि हो गई. 7 साल की उम्र में उन्होंने अमर चित्रकथा पढ़नी शुरू कर दी थी.

आर्थिक तंगी से जूझा परिवार

राजामौली ने बचपन में अपने परिवार को आर्थिक तंगी से जूझते हुए देखा है. दरअसल, परिवार के पास कभी 360 एकड़ जमीन थी. पिता और चाचा को फिल्मों में बेहद रूचि थी. उन्होंने ज्यादातर जमीन बेची और चेन्नई जाकर फिल्में बनाने लगे. इनमें से कई फिल्में फ्लॉप हो गईं और परिवार पर आर्थिक संकट आ गया. हालत इतनी खराब थी कि 13 लोगों का परिवार 2 कमरे वाले घर में रहने को मजबूर हो गया. राजामौली जब बड़े हुए तो

पिता ने उन्हें फिल्म एडिटर वेंकेटेश्वर राव के पास भेज दिया जहां राजामौली उन्हें असिस्ट करने लगे. इसके बाद राजामौली ने बतौर एड और टीवी डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया.

12 फिल्में बनाई, 11 हुई हिट

राजामौली को फिल्म इंडस्ट्री में 23 साल हो चुके हैं. उन्होंने इस दौरान 12 फिल्मों का निर्देशन किया है जिनमें से 11 फिल्में हिट रही हैं. इनमें बाहुबली सीरीज की दोनों फिल्में सबसे ज्यादा सफल रही हैं. अकेले बाहुबली 2 ने एक हजार करोड़ का बिजनेस किया था. 28 अप्रैल 2017 को जब फिल्म बाहुबली 2: द कन्क्लूजन रिलीज हुई थी तो एडवांस बुकिंग खुलने के 24 घंटे के भीतर ही इसके दस लाख से ज्यादा टिकट ऑनलाइन बिक गए थे. ऑनलाइन बुकिंग करने वाली कई वेब साइट तक क्रेश हो गयी थीं. इस फिल्म की रिलीज के बाद राजामौली को इंटरनेशनल लेवल पर पहचाना जाने लगा था.

वहीं, 2022 में रिलीज हुई फिल्म ‘आरआरआर‘ ने भी एक हजार करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रिकॉर्ड बना दिया था. 16 दिनों में इतनी कमाई करने वाली आरआरआर पहली फिल्म थी.

तलाकशुदा महिला से की शादी

राजामौली की लव लाइफ काफी इंट्रेस्टिंग है. उन्होंने खुद से चार साल बड़ी और तलाकशुदा महिला को अपनी धर्मपत्नी बनाया था. दरअसल उनकी पत्नी रमा ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर एमएम् कीरवानी की पत्नी की छोटी बहन हैं. राजामौली की जब रमा से मुलाकात हुई तो वो शादीशुदा थी और उनका एक बेटा भी था मगर कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था.2000 में रमा का तलाक होने के बाद राजामौली ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया और फिर 2001 में उनसे शादी कर ली. राजामौली ने एक बेटी गोद ली है जिसका नाम मयूका है.

राजामौली को मिल चुके इतने अवॉर्ड्स

राजामौली को अपने करियर में कई पुरस्कारों से नवाज़ा गया है. इनमें उन्हें चार बार राष्ट्रीय फिल्म और पांच बार फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मिल चुके हैं. 2016 में राजामौली को भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा था.

राजामौली को प्यार से जक्कन्ना नाम से पुकारा जाता है. दरअसल, जक्कन्ना मध्यकालीन मूर्तिकार था जो कि अपने कुशल मूर्तिकला के लिए प्रसिद्द था. राजामौली को भी फिल्ममेकिंग में निपुणता के लिए जक्कन्ना से कंपेयर किया जाता है इसलिए उन्हें ये नाम दिया गया है.

लग्जरी लाइफस्टाइल के शौक़ीन हैं राजामौली

राजामौली को शहरी भीड़भाड़ से दूर रहना पसंद है, उन्होंने 100 एकड़ में बेहतरीन फार्महाउस बनाया है जिसमें उन्होंने कई डॉग्स पाल रखे हैं. उन्हें फार्महाउस में सुकून से रहना काफी पसंद है. वह फार्महाउस में कहानियां और कॉमिक्स पढ़कर वक्त गुजारना बेहद पसंद है. राजामौली को महंगी कारों का भी शौक है. 7 करोड़ की रेंज रोवर उनकी पसंदीदा कार्स में से एक है. नेटवर्थ की बात करें तो 52 साल के साल के राजामौली तकरीबन 1000 करोड़ के मालिक हैं.

2027 में रिलीज होगी ‘वाराणसी’

राजामौली की अग्ली फिल्म वाराणसी पर अब सबकी निगाहें टिक गई हैं. हाल ही में फिल्म का टीजर हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया गया था. टीजर की की शुरुआत 512 सीई के समय और वाराणसी के घाटों से होती है. इस सीन में साधू हवन करते दिख रहे हैं और फिर हवन की अग्नि उल्का पिंड बनती है और समय आगे बढ़ते हुए 2027 सीई का हो जाता है. उल्का धरती पर अंटार्कटिका पर गिरती है और फिर बर्फिली वादियां देखने को मिलती हैं, जहां गुफा और फिर जानवरा का युग दिखाया गया है.

वाराणसी के टीजर में वनांचल की गुफाओं की झलक दिखाई गई है, जिसमें एक बिना सिर की मूर्ति भी है. मूर्ति के ऊपर एक लाल साड़ी में महिला की झलक देखने को मिलती है. फिर 7200 बीसीई का युग आता है त्रेतायुग के लंका नगरम की झलक दिखाई जाती है. यहां हनुमान जी की झलक के साथ प्रभु श्री राम भी देखने को मिलते हैं, जो रावण का वध कर रहे होते हैं. फिर वाराणसी का मणिकर्णिका घाट दिखाया गया है और इसके बाद साउथ सुपरस्टार महेश बाबू का ‘रुद्रा’ अवतार नजर आता है.

वाराणसी का टीजर देख ही फिल्मी फैंस की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहा है. बता दें, इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन बने हैं, तो प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी के किरदार में नजर आने वाली हैं. वाराणसी का टीजर देख इतना कहा जा सकता है कि एसएस राजामौली कुछ बड़ा लेकर आने वाले हैं जिसमें साइंस और माइथोलॉजी का मिक्सचर देखने को मिल सकता है. यह फिल्म 2027 में रिलीज होगी. तकरीबन डेढ़ साल तक राजामौली इसकी मेकिंग में अपनी जी और जान झोंक देंगे.