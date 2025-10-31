Home > मनोरंजन > ओटीटी > 35 साल की उम्र में ‘सचिव जी’ ने जीता दादा साहब फाल्के अवॉर्ड! ताकता रह गया पूरा बॉलीवुड

Jitendera Kumar News: जीतू भईया और सचिव जी जैसे किरदारों से मशहूर एक्टर जितेंद्र कुमार ने अपने नाम दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड कर लिया है. यह अवॉर्ड एक्टर ने पंचायत सीजन 3 में कमाल एक्टिंग के लिए जीता है.

By: Prachi Tandon | Published: October 31, 2025 6:17:47 PM IST

Jitendra Kumar Awards: ओटीटी की दुनिया के शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) यानी जितेंद्र कुमार ने 35 साल की उम्र में वो हासिल कर लिया है, जिसे पाने के लिए बड़े-बड़े एक्टरों की पूरी उम्र निकल गई है. जितेंद्र कुमार ने अपने टैलेंट से फैंस का दिल तो जीता ही है, साथ ही अब एक्टर ने दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड भी जीत लिया है. जीतू भईया की इस उपलब्धि पर फैंस ने बधाईयों का तांता लगा दिया है. 

सचिव जी को मिला दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड?

जितेंद्र कुमार (Jitendra Kumar) ने कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज में जीतू भईया का किरदार निभाकर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी है. जीतू भईया की फैन-फॉलोइंग में चार-चांद तब लग गए जब पंचायत वेब सीरीज आई. पंचायत सीरीज में जितेंद्र कुमार ने सचिव जी का किरदार निभाया और आज बच्चा-बच्चा भी उन्हें जानता है. अब खबर आ रही है कि जितेंद्र कुमार को पंचायत सीरीज के सीजन 3 के लिए दादा साहेब अवॉर्ड मिला है. 

अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च अवॉर्ड दादा साहेब फाल्के, तो रुक जाइए. क्योंकि, यह एक अलग अवॉर्ड है जिससे पंचायत के सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया जा रहा है. 

किस दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित हो रहे हैं जितेंद्र कुमार? 

जितेंद्र कुमार (Jitendra Kumar News) को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिल रहा है, यह सच है लेकिन यहां एक ट्वीस्ट है. जितेंद्र कुमार को दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स यानी DPIFF से सम्मानित किया जा रहा है. DPIFF अवॉर्ड को भी दादा साहेब फाल्के के नाम से दिया जाता है, लेकिन यह भारत सरकार वाले से बिल्कुल अलग है. 

दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (DPIFF) की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, इन अवॉर्ड्स की शुरुआत 2012 में हुई थी और इस बार पंचायत वेब सीरीज सीजन 3 के लिए यह जितेंद्र कुमार को दिया जा रहा है.

जितेंद्र कुमार का वर्कफ्रंट

जितेंद्र कुमार (Jitendra Kumar Web Series) के वर्कफ्रंट पर नजर डालें तो एक्टर ने अपने करियर में कई हिट वेब सीरीज में काम किया है, जिसमें टीवीएफ की बैचलर्स, Lantrani, चमन बहार, टीवीएफ पिचर्स, जादूगर, कोटा फैक्ट्री और पंचायत शामिल है. इसके अलावा जितेंद्र कुमार कई फिल्मों में भी नजर आए हैं.  

