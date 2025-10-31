71 की उम्र में 21 वाली हरकतें! रात के अंधेरे में एक्टर का ऐसा कारनामा, पुलिस ने दर्ज किया केस

FIR on Tiku Talsania: 71 साल के बॉलीवुड एक्टर टीकू तलसानिया ने रात के अंधेरे में 21 की उम्र वाली हरकतें कर डाली हैं. वह अपनी इस हरकत में अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ 39 साल की पॉपुलर एक्ट्रेस मानसी पारेख भी थीं. टीकू तलसानिया और मानसी पारेख के कांड की वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिसे देख फिल्मी फैंस तो हैरान ही हैं. वहीं, पुलिस ने भी टीकू और मानसी पर केस दर्ज कर डाला है.

टीकू तलसानिया और मानसी पारेख ने क्या कर डाला?

टीकू तलसानिया और मानसी पारेख रात के अंधेरे में बाइक पर निकल गए और सड़क नियमों को ताक पर रखकर ऐसे-ऐसे स्टंट करते दिखे हैं जिन्होंने लोगों को हैरान कर डाला है. टीकू और मानसी पारेख के बाइक स्टंट्स की वीडियो जमकर वायरल हो रही हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक पर सवार एक्ट्रेस मानसी टाइटैनिक का आइकॉनिक पोज दे रही हैं. जबकि, दूसरे वायरल वीडियो में टीकू तलसानिया स्पीड में चलती बाइक पर खड़े होते दिख रहे हैं.

टीकू और मानसी के बाइक स्टंट एक चलती रोड यानी ट्रैफिक के बीच शूट किए गए हैं, जिसके बाद दोनों एक्टर्स पर लोग भड़क गए हैं.

फिल्म का प्रमोशन पड़ा एक्टर्स को भारी

गुजराती अभिनेता टीकू तलसानिया और मानसी पारेख ने अपनी आने वाली फिल्म के प्रचार के लिए अहमदाबाद की सड़कों पर खतरनाक स्टंट किए इन्हीं के भांड गिरि से प्रभावित होकर कई युवा ट्रक के नीचे आजाएंगे pic.twitter.com/M02ntUWbaS — Kikki Singh (@singh_kikki) October 30, 2025

बता दें, टीकू तलसानिया और मानसी पारेख अपनी अपकमिंग गुजराती फिल्म मिस्त्री को प्रमोट करने निकले थे. फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में ही वह बाइक स्टंट कर रहे थे. लेकिन, अब यह प्रमोशन ही दोनों एक्टर्स पर भारी पड़ गया है.

ये भी पढ़ें: Amitabh Bachchan की जान को खतरा? Diljit Dosanjh से मुलाकात बनी बवाल, अलर्ट पर सेंट्रल एजेंसियां

टीकू और मानसी के सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियोज पर अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया है. पुलिस ने दोनों एक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है. इतना ही नहीं, पुलिस ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और बताया है कि दोनों एक्टर्स पर लापरवाही और लोगों की जान खतरे में डालने वाली धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस के केस दर्ज करने के बाद टीकू तलसानिया और मानसी पारेख ने माफी मांग ली है.

ये भी पढ़ें: रणबीर कपूर ने मानी ‘हार’! यश का रास्ता किया साफ और टाला साल का सबसे बड़ा टकराव