33 साल से पहले ऐसी दिखती थीं Aishwarya Rai Bachchan, मॉडलिंग की तस्वीरें देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

ऐश्वर्या राय के मॉडलिंग डेज की फोटोज वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अब भले ही फिल्मों में कम नजर आती हैं, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है. यही वजह है कि ऐश्वर्या की नई और पुरानी फोटोज अक्सर ही वायरल होती रहती हैं. जिनमें उनकी मॉडलिंग के दिनों की तस्वीरें भी शामिल हैं.