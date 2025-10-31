  • Home>
  • 33 साल से पहले ऐसी दिखती थीं Aishwarya Rai Bachchan, मॉडलिंग की तस्वीरें देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

33 साल से पहले ऐसी दिखती थीं Aishwarya Rai Bachchan, मॉडलिंग की तस्वीरें देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

Aishwarya Rai Modelling Photos: ऐश्वर्या राय बच्चन की मॉडलिंग के दिनों की फोटोज जमकर वायरल होती हैं. इन फोटोज में ऐश्वर्या बिकिनी और स्विमसूट में भी नजर आती हैं. 

By: Prachi Tandon | Published: October 31, 2025 3:49:59 PM IST

1/7

ऐश्वर्या राय के मॉडलिंग डेज की फोटोज वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अब भले ही फिल्मों में कम नजर आती हैं, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है. यही वजह है कि ऐश्वर्या की नई और पुरानी फोटोज अक्सर ही वायरल होती रहती हैं. जिनमें उनकी मॉडलिंग के दिनों की तस्वीरें भी शामिल हैं.

2/7

ऐश्वर्या राय की पुरानी फोटो

ऐश्वर्या राय की यह मॉडलिंग डेज फोटो है, इसमें एक्ट्रेस सिर पर कपड़ा बांधे, कान में लंबे ईयरिंग्स पहने स्टाइल के साथ पोज करती दिख रही हैं.

3/7

शॉर्ट्स में दिखी ऐश्वर्या

ऐश्वर्या राय बच्चन ब्लैक एंड व्हाइट वायरल फोटो में भी बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. इस फोटो में एक्ट्रेस शॉर्ट्स में स्टाइल दिखाती दिख रही हैं.

4/7

स्विमसूट में ऐश्वर्या

ऐश्वर्या राय बच्चन इस फोटो में ग्रीन कलर का स्विमसूट पहन रैंप पर वॉक करती दिखाई दे रही हैं. इस फोटो में एक्ट्रेस की खूबसूरती और सिजलिंग अदाएं देखने को मिल रही हैं.

5/7

ब्रालेट में एक्ट्रेस का स्टाइल

ऐश्वर्या राय को बोल्ड और सिजलिंग आउटफिट में अब देखना मुश्किल ही हो गया है. यही वजह है कि एक्ट्रेस की सालों पुरानी और मॉडलिंग के दिनों फोटोज वायरल होती रहती हैं.

6/7

पुराने दिनों की तस्वीर

ऐश्वर्या राय की पुराने दिनों की तस्वीरें अलग ही चार्म दिखाती हैं. इस फोटो में एक्ट्रेस तिरछी नजरों के साथ कैमरा के लिए पोज करती दिख रही हैं.

7/7

विज्ञापनों के लिए फोटोशूट

ऐश्वर्या राय ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में विज्ञापनों के लिए भी फोटोशूट कराए हैं, जो अब भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं.

