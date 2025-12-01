Smriti Mandhana से शादी टलने के बाद पहली बार नजर आए Palash Muchhal, वीडियो हुआ वायरल

Palash Muchhal Viral Video: क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर-सिंगर पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी. लेकिन, स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास की तबीयत बिगड़ने की वजह से क्रिकेटर की शादी टल गई. लेकिन, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शादी टलने के अगले दिन से पलाश मुच्छल पर धोखा देने के आरोपों की बरसात शुरू हो गई. पलाश मुच्छल पर शादी से एक रात पहले स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोप लगे. इतना ही नहीं, एक महिला ने सामने आकर चैट्स भी वायरल कर दीं और दावा किया कि वह पलाश मुच्छल की ही हैं. शादी टलने और धोखा देने के आरोपों के बीच पलाश मुच्छल की तबीयत बिगड़ने की खबरें भी सामने आईं. वहीं, अब कई दिनों के विवाद के बाद पलाश मुच्छल पहली बार नजर आए हैं और उनका एयरपोर्ट से वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए पलाश मुच्छल

सिंगर-म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल सोमवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए, जहां से उनके कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. स्मृति मंधाना से शादी टलने के बाद पहली बार पलाश मुच्छल ऑल ब्लैक लुक में नजर आ रहे हैं. उन्होंने ब्लैक शर्ट और ब्लैंक पेंट पहनी हुई थी. साथ ही उन्होंने एक साथ में किताब और दूसरे में फोन पकड़ा हुआ था. सिंगर-म्यूजिक कंपोजर ने एयरपोर्ट पर मौजूद पैपराजी से न कोई बात की है और न ही किसी तरह का इंट्रेक्शन किया है. हालांकि, उनके लुक और चेहरे के एक्सप्रेशन्स पर जमकर चर्चा चल रही है और वीडियो वायरल हो रहा है.

पलाश और स्मृति ने शादी टलने पर नहीं किया रिएक्ट

पलाश मुच्छल पर शादी टलने के बाद कई आरोप लगे हैं. पलाश का जिन-जिन लोगों के साथ नाम जुड़ा उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी है. लेकिन, अभी तक पलाश मुच्छल ने अपनी सफाई में एक शब्द नहीं कहा है. यहां तक कि सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ने स्मृति मंधाना से शादी टलने पर भी बात नहीं की है. पलाश मुच्छल ही नहीं, स्मृति मंधाना या उनके परिवार की तरफ से भी शादी पर कोई अपडेट नहीं आया है और न ही अफवाहों को खत्म करने के लिए कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है. ऐसे में हर दिन कयासों और अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है.

