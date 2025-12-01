Diljit Dosanjh बने फाइटर पायलट, Border 2 से पहला लुक हुआ रिवील; जानें कब रिलीज होगी सनी देओल की फिल्म

Diljit Dosanjh First Look Border 2: सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की फिल्म बॉर्डर 2 का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. फैंस की इसी एक्साइटमेंट को देखते हुए मेकर्स ने सनी देओल, वरुण धवन के बाद अब दिलजीत दोसांझ का बॉर्डर 2 से पहला लुक रिवील कर दिया है. साथ ही फिल्म मेकर्स ने बॉर्डर 2 की रिलीज डेट भी ऑफिशियली अनाउंस कर दी है. मच अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को दस्तक देने जा रही है.

बॉर्डर 2 से दिलजीत दोसांझ का पहला लुक हुआ रिवील

एक्टर-म्यूजिशियन दिलजीत दोसांझ का अनुराग सिंह की अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 का पहला लुक रिवील हो गया है. बॉर्डर 2 से दिलजीत दोसांझ का पहला लुक सोमवार की सुबह यानी 1 दिसंबर को फैंस के साथ शेयर किया गया है. पहले लुक में दिलजीत दोसांझ नीले रंग की पायलट यूनिफॉर्म पहने दिखाई दे रहे हैं और युद्ध के बीच फाइटर जेट भी उड़ा रहे हैं.

दिलजीत दोसांझ का पहला लुक सोशल मीडिया पर रिवील करते हुए फिल्म के मेकर्स ने लिखा, ‘इस देश के आसमान में गुरु के बाज पहरा देते हैं.’ बॉर्डर 2 से रिवील हुए लुक में दिलजीत दोसांझ के चेहरे पर खून और इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है. इतना ही नहीं, वह पायलट की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं जेट पर भी वॉर के बीच नुकसान पहुंचा दिख रहा है. साथ ही दुश्मन का प्लेन भी दिलजीत के प्लेन को टारगेट किए दिखाई दे रहा है.

दिलजीत दोसांझ ने शेयर किया बॉर्डर 2 का वीडियो

वीडियो में दिलजीत दोसांझ स्टाइल और फाइटर पायलट के रुतबे में चलते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दिलजीत ब्लू यूनिफॉर्म के साथ नीली पगड़ी पहने दिखाई दे रहे हैं और आंखों पर उन्होंने काला चश्मा भी लगाया है. साथ ही बैकग्राउंड में ऑरिजिनल फिल्म का गाना संदेशे आते हैं सुनने को मिल रहा है.

23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी बॉर्डर 2

सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह कर रहे हैं. साल 1997 में रिलीज हुई जेपी दत्ता की फिल्म का यह सीक्वल है, जिसमें 1971 की इंडो-पाकिस्तानी जंग दिखाई गई थी. बता दें, बॉर्डर 2 फिल्म सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. फिल्म को गणतंत्र दिवस के वीकेंड पर रिलीज करने का प्लान है.

