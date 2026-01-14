कौन था हुसैन उस्तारा? जिसकी बेटी शाहिद कपूर की फिल्म ‘ओ रोमियो’ को लेकर पहुंची कोर्ट

Shahid Kapoor Role in O Romeo Movie: हाल ही में शाहिद कपूर की फिल्म ‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर सामने आया, फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद फिल्म चर्चा का विषय बन गया है. साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित और विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्मकारों को नोटिस भेजा. इसको लेकर उनका बयान भी सामने आया है. इसको लेकर सनोबर शेख का कहना है कि फिल्म में बिना उनकी जानकारी और अनुमति के उनके दिवंगत पिता की छवि पर आधारित फिल्म ओ रोमियो के किरदार शाहिद कपूर के जरिये गढ़ा गया है.

सनोबर शेख के वकील डीवी सरोज के मुताबिक, उन्होंने पहला लिगल नोटिस 30/10/2025 को और दूसरा नोटिस 15/12/2025 को फिल्म के निर्माता और निर्देशक को भेजे गए तो जवाब में उन्होंने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि शाहिद कपूर के किरदार का सनोबर के पिता हुसैन उस्तारा से कोई लेना-देना नहीं है.

सनोबर शेख ने कोर्ट का किया रूख (Sanober Sheikh has approached the court)

इसके बाद सनोबर शेख के एडवोकेट डी. वी सरोज ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का रुख किया और जल्द ही वो कानूनी प्रक्रिया शुरू करने जा रहे है. इसको लेकर बात करते हुए सनोबर शेख ने कहा कि हमने सिर्फ इस फिल्म को लेकर एक नोटिस भेजा है. इसके पीछे की वजह पर बात करते हुए वो कहतीं हैं कि ट्रेलर और वीडियो में मेरे पिता को पूरी तरह से दिखाया जा रहा है. उनका लुक, उनका स्टाइल, सब कुछ वैसा ही दिखाया गया है जैसे वे थे. इसीलिए हमने नोटिस भेजा है. लेकिन फिल्म बनाने वाले इसे मानने से इनकार कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह न तो बायोपिक है और न ही डॉक्यूमेंट्री.

कौन था हुसैन उस्तारा? (Who was Hussain Ustara?)

जानकारी के अनुसार, फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है. लेकिन इससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि यह कुख्यात गैंगस्टर उस्तरा कौन था? अगर आपको नहीं पता तो चलिए बता देते हैं. यह मुंबई का गैंगस्टर दाऊद का कट्टर दुश्मन था. वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का विरोधी था.उसने कई बार दाऊद को खत्म करने की कोशिश की. हुसैन मुंबई में एक कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर के तौर पर जाना जाता था. वह 1980 और 1990 के दशक में सुर्खियों में था.

उसे दाऊद की डी-कंपनी का दुश्मन माना जाता था. उसने बेखौफ होकर दाऊद को चुनौती दी थी. वह दाऊद के कंट्रोल में काम नहीं करना चाहता था. हुसैन जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और स्मगलिंग जैसे अपराधों में शामिल था. हुसैन का असली नाम हुसैन शेख था. वह अपराध की दुनिया में पला-बढ़ा था.

कैसे पड़ा उस्तारा नाम? (How did it get the name Ustara?)

उसे उस्तरा कहे जाने के पीछे एक खास कहानी है। क्राइम राइटर एस. हुसैन जैदी के अनुसार, एक हिंसक लड़ाई के दौरान हुसैन ने अपने दुश्मनों पर एक धारदार ब्लेड (उस्तरा) से हमला किया था. चोटों की गंभीरता देखकर डॉक्टर हैरान रह गए थे. उनके लिए मरीज का इलाज करना मुश्किल हो गया था. इस घटना के बाद गैंगस्टर का नाम हुसैन शेख से हुसैन उस्तारा हो गया.