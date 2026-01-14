कौन है श्रद्धा कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी, कितनी है उनकी नेट वर्थ?

Who is Rahul Modi: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में हैं. उन्होंने कभी खुलकर अपने रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन हाल के समय में जिस तरह से वो एक खास शख्स के साथ बार-बार नजर आई हैं, उससे लोगों के बीच बातें होने लगी हैं. फैन्स का मानना है कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ है.

कौन हैं राहुल मोदी?

अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर राहुल मोदी कौन हैं. क्या वो कोई बड़े बिजनेसमैन हैं या किसी उद्योग से जुड़े हैं? ऐसा नहीं है. राहुल मोदी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं. वो पेशे से लेखक (राइटर) और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं.

राहुल ने प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की कहानी लव रंजन के साथ मिलकर लिखी थी. माना जाता है कि इसी फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं.

शादी की चर्चाएं

हाल ही में वायरल हो रही पोस्ट और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के कमेंट से लगता है कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले है. एक वायरल पोस्ट में लिखा था कि दोनों जल्द ही उदयपुर में शादी करने वाले है, लेकिन इस पर अभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है.

राहुल मोदी की उम्र और कमाई

राहुल मोदी का जन्म 7 अक्टूबर 1990 को हुआ था, जबकि श्रद्धा कपूर 3 मार्च 1987 को जन्मी हैं. दोनों की उम्र में करीब तीन साल का अंतर है. राहुल लेखन के साथ-साथ निर्देशन से भी जुड़े हुए हैं.

उनकी कुल संपत्ति को लेकर कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेट वर्थ लगभग 1 से 2 मिलियन डॉलर के बीच मानी जाती है. राहुल सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 15 हजार फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई पोस्ट शेयर नहीं की है.

श्रद्धा कपूर की तुलना में कम है नेट वर्थ

श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी को कई मौकों पर साथ देखा गया है. दोनों को जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री-वेडिंग पार्टी में भी एक साथ देखा गया था.

अगर संपत्ति की बात करें तो श्रद्धा कपूर राहुल मोदी से कहीं आगे हैं. श्रद्धा की कुल नेट वर्थ करीब 16 मिलियन डॉलर यानी लगभग 130 करोड़ रुपये बताई जाती है. वहीं राहुल अभी अपने करियर के उस मुकाम पर हैं जहां वह लगातार काम और अनुभव के जरिये आगे बढ़ रहे हैं.