Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कौन है श्रद्धा कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी, कितनी है उनकी नेट वर्थ?

कौन है श्रद्धा कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी, कितनी है उनकी नेट वर्थ?

Rahul Modi Net Worth: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि श्रद्धा कपूर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी से शादी करने वाली है. आइए जानते हैं कि वो कौन है और वे कितने अमीर है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 14, 2026 5:26:09 PM IST

rahul mody
rahul mody


Who is Rahul Modi: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में हैं. उन्होंने कभी खुलकर अपने रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन हाल के समय में जिस तरह से वो एक खास शख्स के साथ बार-बार नजर आई हैं, उससे लोगों के बीच बातें होने लगी हैं. फैन्स का मानना है कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ है.

You Might Be Interested In

 कौन हैं राहुल मोदी?

अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर राहुल मोदी कौन हैं. क्या वो कोई बड़े बिजनेसमैन हैं या किसी उद्योग से जुड़े हैं? ऐसा नहीं है. राहुल मोदी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं. वो पेशे से लेखक (राइटर) और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं.

राहुल ने प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की कहानी लव रंजन के साथ मिलकर लिखी थी. माना जाता है कि इसी फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं.

You Might Be Interested In

शादी की चर्चाएं

हाल ही में वायरल हो रही पोस्ट और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के कमेंट से लगता है कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले है. एक वायरल पोस्ट में लिखा था कि दोनों जल्द ही उदयपुर में शादी करने वाले है, लेकिन इस पर अभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है.

 राहुल मोदी की उम्र और कमाई

राहुल मोदी का जन्म 7 अक्टूबर 1990 को हुआ था, जबकि श्रद्धा कपूर 3 मार्च 1987 को जन्मी हैं. दोनों की उम्र में करीब तीन साल का अंतर है. राहुल लेखन के साथ-साथ निर्देशन से भी जुड़े हुए हैं.

उनकी कुल संपत्ति को लेकर कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेट वर्थ लगभग 1 से 2 मिलियन डॉलर के बीच मानी जाती है. राहुल सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 15 हजार फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई पोस्ट शेयर नहीं की है.

 श्रद्धा कपूर की तुलना में कम है नेट वर्थ

श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी को कई मौकों पर साथ देखा गया है. दोनों को जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री-वेडिंग पार्टी में भी एक साथ देखा गया था.

अगर संपत्ति की बात करें तो श्रद्धा कपूर राहुल मोदी से कहीं आगे हैं. श्रद्धा की कुल नेट वर्थ करीब 16 मिलियन डॉलर यानी लगभग 130 करोड़ रुपये बताई जाती है. वहीं राहुल अभी अपने करियर के उस मुकाम पर हैं जहां वह लगातार काम और अनुभव के जरिये आगे बढ़ रहे हैं.

 

You Might Be Interested In
Tags: Rahul Mody Bollywood writerRahul Mody net worthRahul Mody professionshraddha kapoor boyfriendShraddha Kapoor boyfriend news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बॉलीवुड के वो सितारे जिन्होंने मानसिक तनाव पर की खुलकार...

January 14, 2026

देखिए नुसरत भरूचा का सुपर-लग्जरी कलेक्शन, परफ्यूम से लेकर हैंडबैग्स...

January 14, 2026

अपने डेली रूटीन में कब और कैसे लगाएं नियासिनमाइड? भूलकर...

January 13, 2026

मानुषी छिल्लर का एथनिक अवतार, क्यों साड़ी है उनकी पहली...

January 13, 2026

डाइट में शामिल करें ये Superfoods, बीमारियों से रहेंगे दूर

January 13, 2026

Healthy Habits: स्ट्रेस फ्री रहेगा आपका दिन, रोजाना करें ये...

January 13, 2026
कौन है श्रद्धा कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी, कितनी है उनकी नेट वर्थ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है श्रद्धा कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी, कितनी है उनकी नेट वर्थ?
कौन है श्रद्धा कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी, कितनी है उनकी नेट वर्थ?
कौन है श्रद्धा कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी, कितनी है उनकी नेट वर्थ?
कौन है श्रद्धा कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी, कितनी है उनकी नेट वर्थ?