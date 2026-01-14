क्या उदयपुर में रूमर्ड बॉयफ्रेंड से गुप-चुप शादी करने जा रही हैं Shraddha Kapoor? एकट्रेस के भाई ने दिया हिंट

Shraddha Kapoor Marriage: बॉलीवुड की दुनिया में कलाकारों की निजी जिंदगी पर हमेशा लोगों की नजर रहती है. छोटी-सी बात भी बड़ी खबर बन जाती है. हाल ही में एक्ट श्रद्धा कपूर को लेकर कुछ ऐसा ही हुआ, जब उनकी शादी को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. कहा जाने लगा कि श्रद्धा अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ शादी करने की तैयारी में हैं. इस खबर ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी और परिवार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई.

श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के रिश्ते की चर्चा

श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के रिश्ते को लेकर बातें साल 2024 की शुरुआत में सामने आईं. दोनों को मुंबई में एक डिनर के बाद साथ देखा गया था. इसके बाद से वे कई बार साथ नजर आए. हालांकि दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया.

श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर कभी-कभी राहुल के साथ हल्की-फुल्की तस्वीरें भी शेयर कीं, जिससे लोगों का शक और गहरा हो गया. कुछ समय बाद इनके अलग होने की अफवाहें भी उड़ीं, लेकिन दिसंबर 2024 में श्रद्धा ने राहुल के साथ वड़ा पाव खाते हुए एक तस्वीर डालकर इन बातों को गलत साबित कर दिया.

शादी पर श्रद्धा की टिप्पणी

श्रद्धा कपूर पहले भी कई बार शादी की अफवाहों में रह चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला तब गरमाया जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फैन के सवाल का जवाब दिया. एक यूजर ने उनसे पूछा, शादी कब करोगे? इस पर श्रद्धा ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, मैं करूंगी, आप शादी करोगे. उनका ये जवाब देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों को लगा कि शायद वो शादी के संकेत दे रही हैं.

भाई सिद्धांत कपूर ने दी मजेदार प्रतिक्रिया

कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि श्रद्धा उदयपुर में एक पारंपरिक और सिंपल शादी करने वाली हैं. ये खबर जब उनके भाई सिद्धांत कपूर ने देखी, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर कमेंट करते हुए लिखा, ये तो मेरे लिए भी नई खबर है.

उनके इस जवाब के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. किसी ने कहा कि अब अफवाहें बंद हो जानी चाहिए, तो किसी ने इसे पक्की खबर मान लिया.

वायरल पोस्ट में क्या लिखा था

जिस पोस्ट से ये चर्चा शुरू हुई, उसमें लिखा गया था कि श्रद्धा कपूर अपने लंबे समय से साथ रहे साथी से शादी करने जा रही हैं और ये समारोह उदयपुर में हो सकता है. हालांकि ये भी साफ किया गया था कि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

अभी तक श्रद्धा कपूर या राहुल मोदी की ओर से शादी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. ऐसे में ये सारी बातें सिर्फ कयास ही हैं. फैंस अब इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है और क्या श्रद्धा खुद इस पर कोई साफ जानकारी देती हैं.