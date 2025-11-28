Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Kiara Advani और Sidharth Malhotra ने बिटिया की दिखाई पहली झलक, रखा क्यूट और यूनिक नाम

Kiara Advani और Sidharth Malhotra ने बिटिया की दिखाई पहली झलक, रखा क्यूट और यूनिक नाम

Kiara Advani-Sidharth Malhotra Daughter: कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फाइनली अपनी नन्हीं गुड़िया की पहली झलक फैंस को दिखा दी है. कियारा और सिद्धार्थ ने बेटी के नन्हें-नन्हें पैरों के साथ फोटो पोस्ट की है. साथ ही उसका नाम भी बता दिया है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: November 28, 2025 11:35:27 AM IST

Kiara Advani और Sidharth Malhotra ने बिटिया की दिखाई पहली झलक, रखा क्यूट और यूनिक नाम


Kiara Advani-Sidharth Malhotra Daughter First Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर जुलाई 2025 में नन्हीं परी ने जन्म लिया है. नन्हीं परी के पैरेंट्स बनने के लगभग 5 महीने बाद कियारा (Kiara Advani) और सिद्धार्थ ने अपनी बेटी की पहली फोटो फैंस के लिए शेयर कर दी है. इतना ही नहीं, पहली फोटो के साथ बॉलीवुड कपल ने गुड़िया का नाम भी बता दिया है. कियारा और सिद्धार्थ (Sidharth Malhotra) ने बेटी का नाम बताने के साथ इंस्टाग्राम पर एक कैप्शन भी लिखा है, जिसपर फैंस से लेकर सेलेब्स अपना प्यार लुटा रहे हैं. 

कियारा और सिद्धार्थ की बेटी का नाम क्या है?

कियारा आडवाणी (Kiara Advani Daughter) और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 28 नवंबर को इंस्टाग्राम पर एक ज्वाइंट पोस्ट किया है. इस पोस्ट में बॉलीवुड कपल ने लिखा, हमारी प्रार्थनाओं से हमारे हाथों तक, हमारा दिव्य आशीर्वाद, हमारी बेटी, सरायाह मल्होत्रा. इस कैप्शन के साथ कपल ने हाथ जोड़ने वाला, दिल और नजर का इमोजी भी लगाया है.  

कियारा और सिद्धार्थ (Sidharth Malhotra Daughter) ने बेटी का नाम बताने के साथ उसकी पहली झलक भी शेयर की है. इस फोटो में कियारा-सिद्धार्थ के हाथों में नन्हीं गुड़िया के सफेद रंग की ऊनी जुराब पहने पांव दिखाई दे रहे हैं.

ऊन की जुराब दिखाते हुए अनाउंस की थी प्रेग्नेंसी 

बता दें, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जब फैंस के साथ गुडन्यूज शेयर की थी. तब भी उन्होंने अपने हाथों में सफेद रंग की छोटी-छोटी ऊनी जुराब ही पकड़ी हुई थी. अब कपल ने ऊनी जुराब पहनाकर ही बिटिया की पहली झलक दिखाई है. ऐसे में फैंस कयास लगा रहे हैं कि कियारा-सिद्धार्थ ने बिटिया को वही जुराब पहनाई है, जिसकी उन्होंने गुडन्यूज अनाउंसमेंट के समय झलक दिखाई थी. 

ये भी पढ़ें: Dharmendra की प्रेयर मीट में Hema Malini नहीं हुईं शामिल, फिर फैमिली फोटोज शेयर कर लिखी दिल की बात

क्या है कियारा-सिद्धार्थ की बेटी के नाम का मतलब?

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी का नाम सयाराह मल्होत्रा रखा है. इस नाम के कई मतलब हो सकते हैं. लेकिन, हिब्रू भाषा में सयाराह नाम का मतलब ईश्वर का मार्गदर्शन या ईश्वर का राज होता है. यानी कपल ने अपनी बिटिया का नाम यह सोचकर रखा है जिसपर ईश्वर की कृपा होती है. 

ये भी पढ़ें: धनश्री से तलाक के बाद दूसरी शादी को तैयार हैं Yuzvendra Chahal, दिया सबसे बड़ा हिंट

Tags: entertainment newskiara advaniKiara Advani daughtersidharth malhotraSidharth Malhotra News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
Kiara Advani और Sidharth Malhotra ने बिटिया की दिखाई पहली झलक, रखा क्यूट और यूनिक नाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kiara Advani और Sidharth Malhotra ने बिटिया की दिखाई पहली झलक, रखा क्यूट और यूनिक नाम
Kiara Advani और Sidharth Malhotra ने बिटिया की दिखाई पहली झलक, रखा क्यूट और यूनिक नाम
Kiara Advani और Sidharth Malhotra ने बिटिया की दिखाई पहली झलक, रखा क्यूट और यूनिक नाम
Kiara Advani और Sidharth Malhotra ने बिटिया की दिखाई पहली झलक, रखा क्यूट और यूनिक नाम