Kiara Advani और Sidharth Malhotra ने बिटिया की दिखाई पहली झलक, रखा क्यूट और यूनिक नाम

Kiara Advani-Sidharth Malhotra Daughter First Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर जुलाई 2025 में नन्हीं परी ने जन्म लिया है. नन्हीं परी के पैरेंट्स बनने के लगभग 5 महीने बाद कियारा (Kiara Advani) और सिद्धार्थ ने अपनी बेटी की पहली फोटो फैंस के लिए शेयर कर दी है. इतना ही नहीं, पहली फोटो के साथ बॉलीवुड कपल ने गुड़िया का नाम भी बता दिया है. कियारा और सिद्धार्थ (Sidharth Malhotra) ने बेटी का नाम बताने के साथ इंस्टाग्राम पर एक कैप्शन भी लिखा है, जिसपर फैंस से लेकर सेलेब्स अपना प्यार लुटा रहे हैं.

कियारा और सिद्धार्थ की बेटी का नाम क्या है?

कियारा आडवाणी (Kiara Advani Daughter) और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 28 नवंबर को इंस्टाग्राम पर एक ज्वाइंट पोस्ट किया है. इस पोस्ट में बॉलीवुड कपल ने लिखा, हमारी प्रार्थनाओं से हमारे हाथों तक, हमारा दिव्य आशीर्वाद, हमारी बेटी, सरायाह मल्होत्रा. इस कैप्शन के साथ कपल ने हाथ जोड़ने वाला, दिल और नजर का इमोजी भी लगाया है.

कियारा और सिद्धार्थ (Sidharth Malhotra Daughter) ने बेटी का नाम बताने के साथ उसकी पहली झलक भी शेयर की है. इस फोटो में कियारा-सिद्धार्थ के हाथों में नन्हीं गुड़िया के सफेद रंग की ऊनी जुराब पहने पांव दिखाई दे रहे हैं.

ऊन की जुराब दिखाते हुए अनाउंस की थी प्रेग्नेंसी

बता दें, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जब फैंस के साथ गुडन्यूज शेयर की थी. तब भी उन्होंने अपने हाथों में सफेद रंग की छोटी-छोटी ऊनी जुराब ही पकड़ी हुई थी. अब कपल ने ऊनी जुराब पहनाकर ही बिटिया की पहली झलक दिखाई है. ऐसे में फैंस कयास लगा रहे हैं कि कियारा-सिद्धार्थ ने बिटिया को वही जुराब पहनाई है, जिसकी उन्होंने गुडन्यूज अनाउंसमेंट के समय झलक दिखाई थी.

क्या है कियारा-सिद्धार्थ की बेटी के नाम का मतलब?

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी का नाम सयाराह मल्होत्रा रखा है. इस नाम के कई मतलब हो सकते हैं. लेकिन, हिब्रू भाषा में सयाराह नाम का मतलब ईश्वर का मार्गदर्शन या ईश्वर का राज होता है. यानी कपल ने अपनी बिटिया का नाम यह सोचकर रखा है जिसपर ईश्वर की कृपा होती है.

