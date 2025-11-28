Dharmendra की प्रेयर मीट में Hema Malini नहीं हुईं शामिल, फिर फैमिली फोटोज शेयर कर लिखी दिल की बात
Dharmendra-Hema Malini Photos: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से दूर रहने के बाद हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर पति धर्मेंद्र और बेटियों के साथ तस्वीरें शेयर कर दी हैं. हेमा मालिनी ने फोटोज के साथ इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है.
धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं हुईं शामिल
धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा 27 नवंबर की शाम को मुंबई के एक होटल में रखी गई थी. जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स देओल परिवार के दुख में शामिल होने के लिए पहुंचे और दिग्गज एक्टर को श्रद्धांजलि दी. लेकिन, हेमा मालिनी और उनकी बेटियां देओल फैमिली की रखी हुई प्रार्थना सभा से दूर रहीं.
धर्मेंद्र की यादों में खोईं हेमा मालिनी
धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से दूर रहने के बाद हेमा मालिनी ने अपने घर पर अलग प्रार्थना सभा रखी थी, जहां कई सेलेब्स अलग से पहुंचे थे. प्रेयर मीट के बाद हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र और बेटियों संग कई तस्वीरें शेयर की हैं.
इमोशनल पोस्ट किया शेयर
हेमा मालिनी ने फोटोज के साथ दिल की बात भी सोशल मीडिया पर लिखी है. हेमा मालिनी ने फैमिली फोटोज शेयर करते हुए लिखा, कुछ प्यारे फैमिली के पल...बेहद अनमोल तस्वीरें.
धर्मेंद्र संग प्यारे पलों को किया याद
हेमा ने साथ ही लिखा, मुझे पता है कि तस्वीरों की भरमार है. लेकिन, यह कहीं पब्लिश नहीं हुई हैं और इन्हें देखकर मेरे इमोशन्स उमड़ रहे हैं.
प्रेयर मीट से पहले भी किया पति को याद
हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा से पहले भी कई फोटोज शेयर की थीं और पति को याद किया था.
हेमा मालिनी का धर्मेंद्र के लिए प्यार
धर्म जी, वह मेरे लिए सब कुछ थे. प्यारे पति, हमारी दो बेटियों ईशा और अहाना के पिता, दोस्त, फिलॉस्फर, गाइड और वह इंसान जिनके पास मैं जरूरत के समय में बिना कुछ सोचे समझे जा सकती थी. वह मेरे लिए सब कुछ थे. हम अच्छे और बुरे वक्त से गुजरे...
हेमा मालिनी के पास रह गया खालीपन
हेमा मालिनी ने पोस्ट में धर्मेंद्र को याद करते हुए लिखा, मैं अपने दुख को बयां नहीं कर सकती हूं. उनका जाना मेरी जिंदगी में खालीपन छोड़ गया है, जो कभी नहीं भर पाएगा.
फैमिली संग खास मोमेंट
हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र और बेटी ईशा-अहाना के साथ ही तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. उन्होंने अपने फोटोज में एक भी फोटो सनी-बॉबी की कोई तस्वीर शेयर नहीं की है.