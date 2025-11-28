धनश्री से तलाक के बाद दूसरी शादी को तैयार हैं Yuzvendra Chahal, दिया सबसे बड़ा हिंट

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्ख़ियों में रहते हैं. डांसर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से तलाक के बाद अब चहल ने हिंट दिया है कि वह दूसरी शादी करने को तैयार हैं. जी हां, युजवेंद्र ने ब्लैक सूट में सज धजकर कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में चहल काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं लेकिन फोटोज के साथ लिखा गया कैप्शन सबका ध्यान खींच रहा है. दरअसल, इन तस्वीरों को शेयर करते हुए चहल ने लिखा है, शादी के लिए रेडी हूं बस लड़की चाहिए.

युजवेंद्र की इस पोस्ट से कयास लगने लगे कि क्रिकेटर अब लाइफ में दूसरी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं. बता दें कि युजवेंद्र का नाम तलाक के बाद से ही आरजे महवश से जुड़ रहा है. दोनों को कई मौकों पर साथ देखा जाता है. दोनों अपनी अच्छी बॉन्डिंग को दोस्ती करार देते हैं लेकिन युजवेंद्र ने जब से ये नई पोस्ट शेयर की है तबसे सोशल मीडिया यूजर्स आरजे महवश को ये पोस्ट टैग करके उनसे शादी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं.

मार्च में हुआ था तलाक

बता दें कि धनश्री और युजवेंद्र की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी. जून 2022 से दोनों अलग रहने लगे थे. 5 फरवरी 2025 को इन्होंने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी थी और मार्च 2025 में इनका तलाक कोर्ट ने फाइनल कर दिया था. तलाक के बाद धनश्री ने रियलटी शो राइज एंड फॉल में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने युजवेंद्र पर शादी के बाद चीटिंग के आरोप लगाए थे.

इस शो में धनश्री पर बार-बार युजवेंद्र के नाम का इस्तेमाल कर पब्लिसिटी और सिम्पैथी बटोरने के आरोप लगे थे. युजवेंद्र ने भी उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा था कि उनकी वजह से अगर किसी का घर चल रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. युजवेंद्र ने धनश्री के चीटिंग के आरोपों को भी खारिज कर दिया था.