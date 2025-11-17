Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘अमिताभ बच्चन ने मेरी जान…’, मनोज बाजपेयी ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा; सच जान फैंस भी रह गए दंग

Kaun Banega Crorepati 17: 'द फैमिली मैन 3' का प्रमोशन करने के लिए मनोज बाजपेयी 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हैरान कर देने वाला एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि "अमिताभ बच्चन के कारण उन्हें हार्ट अटैक आ गया था।"

By: Preeti Rajput | Published: November 17, 2025 11:39:36 AM IST

Kaun Banega Crorepati 17 : बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) हाल ही में अपनी वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 3’ (The Family Man 3) के प्रमोशन के लिए रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ (Kaun Banega Crorepati 17  )  में गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे. उनके साथ जयदीप अहलावत और शारिब हाशमी भी मौजूद थे. अमिताभ बच्चन ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस एपिसोड को अभी ऑन एयर नहीं किया गया है. हालांकि प्रोमो सामने आ चुका है. जिसमें मनोज अपने और बिग बी का एक किस्सा सुनाते नजर आ रहे हैं. 

मनोज बाजपेयी ने सुनाया शानदार किस्सा 

शो के प्रोमो में मनोज को जयदीप अहलावत और शारिब हाशमी को बिग बी के साथ अपने एनकाउंटर के बारे में एक कहानी सुनाते हुए दिखाया गया है. उन्होंने कहा, “अमित जी ने एक बार मुझे मार दिया था. मेरा हार्ट अटैक हो जाता है सिर्फ अमित जी के कारण. ये पूरा मुझे प्लान किया था मुझे ऊपर लेके जाने के लिए. मैं जाग गया कि इन्हें क्या बोला. इन्होनें मेरी जान ले ली थी.”

नया प्रोमो हुआ जारी 

जिसके बाद अमिताभ बच्चन मनोज से बार-बार पूछ रहे थे कि उन्हें सच-सच बताने दीजिए कि असल में क्या हुआ था. हालांकि मनोज ने पूरी घटना के बारे में प्रोमो में नहीं बताया है. जिससे फैंस और दर्शकों को को लगता है कि बिग बी ने उनके साथ मज़ाक किया था. एक अन्य प्रोमो में बिग बी को अपनी मशहूर जंजीर फ़िल्म का डायलॉग बोलते हुए भी दिखाया गया, “जब तक बैठने को न कहा जाए, खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं.” लेकिन सुपरस्टार ने इस भोजपुरी में कहा तो सभी की हंसी छूट गई.”

कब प्रसारित होगा एपिसोड? 

हाल की में शो पर स्टैंड-अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल, अनुभव सिंह बस्सी, अभिषेक उपमन्यु और रवि गुप्ता हॉट सीट पर बैठे थे. उन्होंने बिग बी और दर्शकों को अपने चुटकुलों से खूब हंसाया. बिग बी भी इस शो में स्टैंड-अप कॉमेडियन बनते हुए नजर आए. अब, मनोज, जयदीप और शारिब वाला यह एपिसोड इस शुक्रवार रात 9 बजे सोनी लिव पर प्रसारित होने वाला है.  

