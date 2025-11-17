ट्रोलिंग करने वालों पर भड़कीं Malaika Arora, कहा-मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी सच्चाई…

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने पिछले महीने यानी अक्टूबर में अपना 50वां जन्मदिन मनाया है. वह एक ऐसी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं जिनपर उम्र का कोई असर नहीं हुआ है. मलाइका पहले से और ज्यादा एक्टिव हैं, अपनी फिटनेस के साथ-साथ अपने काम के लिए भी चर्चा बटोर रही हैं. पिछले दिनों मलाइका फिल्म ‘थम्मा‘ में अपने आइटम नंबर पाइजन बेबी की वजह से काफी सुर्ख़ियों में थीं. वैसे एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के कारण चर्चा में रहती हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल किया जाता है लेकिन मलाइका का कहना है कि उन्हें इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है.
ट्रोल्स हमेशा ट्रोल्स ही रहेंगे: मलाइका
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मलाइका ने कहा, मैंने अपनी सच्चाई पर फोकस करना सीख लिया है, मैं निगेटिविटी को अपनी सेल्फ वर्थ तय करने का मौका नहीं देती, ट्रोल्स हमेशा ट्रोल्स ही रहेंगे लेकिन मैं ऐसी टॉक्सिसिटी में नहीं पड़ती हूं. मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरी अपनी आत्मशांति अहमियत रखती है.
आइटम नंबर्स पर भी बोलीं मलाइका
मलाइका ने एक्टिंग पर डांस को चुनने के बारे में भी बात की और कहा, ये सच है कि एक्टिंग से ज्यादा मुझे डांस ने हमेशा से अच्छा परफॉर्म करने का मौका दिया है. मुझे डांस बहुत सुकून देता है. आइटम नंबर शब्द मुझे लिमिटिंग लगता है. मैं देख रही हूं कि आजकल कई आर्टिस्ट्स इसे क्रिएटिव चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं. अब ऐसे गानों में फोकस परफॉरमेंस, कांसेप्ट और गाना फिल्म में किस तरह से ठीक बैठता है जैसे चीजों पर किया जाता है. अब केवल इसे विजुअल ट्रीट के तौर पर नहीं देखा जाता है. अब ऐसे गानों की मेकिंग के प्रति मेरा सम्मान और बढ़ गया है.