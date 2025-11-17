Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > De De Pyaar 2 box office collection: तीसरे दिन अजय देवगन की फिल्म ने पकड़ी रफ्तार, वीकेंड में कमा डाले इतने करोड़

'दे दे प्यार दे 2' 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है जो कि हिट थी. सीक्वल में भी अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह की जोड़ी बरकरार है जबकि आर माधवन की नई एंट्री हुई है.

By: Kavita Rajput | Published: November 17, 2025 8:10:56 AM IST

De De Pyaar 2 box office collection day 3: अजय देवगन की लेटेस्ट रिलीज फिल्म दे दे प्यार दे 2 को अच्छी ओपनिंग मिली है. फिल्म ने रविवार को अच्छा कलेक्शन किया जिससे पहले वीकेंड की कमाई में उछाल देखने को मिला है. फिल्म की बॉक्सऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई थी. इसने पहले दिन करीब 8.50 करोड़ का बिजनेस किया था लेकिन वीकेंड के खत्म होते-होते फिल्म का बिजनेस काफी सुधर चुका है. 

33 करोड़ पार पहुंचा कलेक्शन

बॉलीवुड ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक, दे दे प्यार दे ने रविवार को 13.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. . फिल्म ने दूसरे दिन 12.25 करोड़ की कमाई की थी. इस तरह फिल्म का इंडिया में कुल कलेक्शन 33.91 करोड़ पार पहुंच चुका है.

‘दे दे प्यार दे 2’ का भारत में कलेक्शन

पहला दिन-8.75 करोड़

दूसरा दिन-12.25 करोड़

तीसरा दिन-13.75 करोड़

टोटल- 33.91

‘दे दे प्यार दे’ का सीक्वल है फिल्म

दे दे प्यार दे 22019 में रिलीज हुई फिल्म दे दे प्यार दे’ का सीक्वल है जो कि हिट थी. सीक्वल में भी अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह की जोड़ी बरकरार है जबकि आर माधवन की नई एंट्री हुई है. इसके अलावा फिल्म में मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, इशिता दत्ता और गौतमी कपूर भी नजर आ रहे हैं. फिल्म की कहानी मॉडर्न रिलेशनशिप्स पर आधारित है जिसमें लड़की को अपने पिता की उम्र के लड़के से प्यार हो जाता है. फिल्म में माधवन ने रकुलप्रीत के पिता की भूमिका निभाई है जबकि अजय देवगन रकुल के ब्वॉयफ्रेंड के रोल में हैं.

