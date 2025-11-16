Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Kantara Chapter 1 Box Office Collection: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 45वें दिन भी कर रही बंपर कमाई, क्या ‘कांतारा चैप्टर 1’ छू पाएगी 1000 करोड़ का आंकड़ा?

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 45: ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया हुआ है. फिल्म 45 दिन भी सिनेमाघरों में जमकर कमाई कर रही है. कांतारा चैप्टर 1 ने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: November 16, 2025 11:12:47 AM IST

Rishabh Shetty Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज की जा चुकी है. लेकिन, फिर भी कांतारा चैप्टर 1 को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं और फिर फिल्म 45 दिन भी बंपर कमाई कर रही है. ऋषभ शेट्टी की फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी और लगभग 45 दिनों के बाद भी ऑडियंस के सिर से कांतारा चैप्टर 1 का क्रेज उतरने का नाम नहीं ले रहा है. अब तक फिल्म वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अब जल्द ही 850 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है.

कांतारा चैप्टर 1 कर रही 45वें दिन भी जमकर कमाई

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी स्टारर और डायरेक्टेड कांतारा चैप्टर 1 ने 45वें दिन कन्नड़ भाषा में 0.1 करोड़ का बिजनेस किया है. वहीं, फिल्म ने हिंदी में 0.25 करोड़ की कमाई की है. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने तमिल में भी जमकर कमाई की है और 45 दिन 0.03 करोड़ रुपये बॉक्स ऑफिस पर गिने हैं. 

क्या 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी कांतारा चैप्टर 1?

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 849.72 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. कांतारा चैप्टर 1 ने देसी बॉक्स ऑफिस यानी भारत में 620.16 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. वहीं, फिल्म ने भारत में 738.72 करोड़ का भारत में ग्रॉस कलेक्शन और विदेशों में 111 करोड़ का बिजनेस किया है. 

बता दें, कांतारा चैप्टर 1 का डायरेक्शन और लेखन ऋषभ शेट्टी ने किया है. यह कांतारा का प्रीक्वल है, जो साल 2022 में रिलीज कियागया था. इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने एक्टिंग भी कही है और एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया है जिसे कांतारा की एक महिला ने जंगल से एडॉप्ट कियाथा. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कांतारा का बजट 125 करोड़ रुपये था और ऐसे में फिल्म ने अपनी लागत से कई गुना प्रॉफिट कमा लिया है. 

