‘महाठग’ के खिलाफ हुई जैकलीन, अब पलट जाएगा पूरा खेल; जेल में ही माथा पीट रहा सुकेश

Sukesh Chandrasekhar money laundering case: बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर जैकलीन फर्नांडिस ने एक बड़ा फैसला ले लिया है. जिसके बाद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं. जैकलीन फर्नांडिस ने 200 करोड़ रुपये से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस सुकेश के खिलाफ गवाह बनने का फैसला कर लिया है. एक्ट्रेस के वकील ने मामले में सुनवाई कर रहीं पटियाला हाउस को जानकारी दी कि वो ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनना चाहती हैं. उन्होंने ईडी से इस मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए भी निवेदन किया है. बता दें कि, उन्होंने पहले ऐसा करने से मना कर दिया था. लेकिन, अब उनका ये फैसला किसी शॉक से कम नहीं होगा.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को महंगे गिफ्ट्स दिए थे. जिसमें ज्वेलरी, कार और महंगे कपड़े शामिल थे. एक्ट्रेस ने खुद ये तोहफे भी कुबूल किए थे, जिसके बाद ईडी ने एक्ट्रेस को सह-आरोपी माना था. जिसके बाद जैकलीन फर्नांडिस ने साल 2025 में इस केस से निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थीं. अब एक्ट्रेस ने इस मामले में एक बड़ा फैसला ले लिया है. सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ सरकारी गवाह बनने का फैसला लिया है. उनके वकील ने भी इस बात की पुष्टि की है.

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26 मामलों में सुकेश को मिली जमानत

बता दें कि, सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कुल 31 मामले दर्ज हैं. जिनमें से 26 मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है. लेकिन अभी-भी कुछ मामले कोर्ट में होने के कारण उसे रिहाई नहीं मिल पाई है. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा चुनाव चिन्ह को लेकर भी धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है. ऐसे में सुकेश की मुश्किलें कम भले हुई हैं, लेकिन अभी ये मामले पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. जैकलीन फर्नांडिस के इस फैसले के बाद समस्या और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं.

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