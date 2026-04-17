Taj Mahal mystery: लकड़ी पर टिका दुनिया का अजूबा ताजमहल, जानिए इसकी बुनियाद का चौंकाने वाला सच

Taj Mahal mystery: ताजमहल दुनिया के सात अजूबों में शामिल है, जिसे देखने हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं. सदियों से खड़ा यह संगमरमर का शानदार स्मारक अपनी खूबसूरती और मजबूती के लिए जाना जाता है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी नींव है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं