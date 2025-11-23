क्या Hardik Pandya दूसरी बार बनने वाले हैं पापा? गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा से पहले नताशा-ईशा भी हुई थीं क्रिकेटर पर फिदा!

Hardik Pandya and Mahieka Sharma Pregnancy Rumors: इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की लव लाइफ हमेशा ही सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती है. हार्दिक पांड्या ने जब नताशा स्टेनकोविक से तलाक लिया था तब भी वह सोशल मीडिया पर छाए रहे थे और अब माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं तो भी उनके चर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. हाल-फिलहाल में हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस माहिका शर्मा की पूजा-पाठ की तस्वीरें वायरल हुईं थीं. इन तस्वीरों में माहिका शर्मा के हाथ में एक बड़ी डायमंड रिंग देख लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि हार्दिक पांड्या ने एक्ट्रेस से सगाई कर ली है. इतना ही नहीं, सगाई की खबरों के साथ-साथ यह भी अफवाहें उड़ने लगीं कि माहिका शर्मा प्रेग्नेंट हैं और हार्दिक पांड्या दूसरी बार पापा बनने वाले हैं. लेकिन, माहिका शर्मा ने अपनी प्रेग्नेंसी और सगाई की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ दी है और सच बता दिया है.

क्या दूसरी बार पापा बनने वाले हैं हार्दिक पांड्या?

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 21 नवंबर की शाम स्टोरी सेक्शन में दो स्टोरीज पोस्ट की हैं. इन स्टोरीज के जरिए माहिका ने अफवाहों का सच बताया है. एक्ट्रेस और मॉडल माहिका ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में मीम शेयर किया जिसमें एक काली बिल्ली गुलाबी बाल लगाए नजर आ रही थी. इस मीम के साथ माहिका ने कैप्शन लिखा, मैं इंटरनेट पर देख रही हूं कि मेरी सगाई हो गई है, जबकि मैं बस हर दिन अच्छी ज्वेलरी पहनती हूं.

वहीं, प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर भी माहिका शर्मा ने मीम शेयर किया है. मीम में माहिका ने एक ऐसी फोटो शेयर की है जिसमें एक आदमी टॉय कार चलाता नजर आ रहा है. इस मीम के साथ माहिका ने लिखा, क्या मैं अपनी प्रेग्नेंसी की अफवाहों से लड़ने के लिए इसमें बैठकर आऊं?

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने रिलेशनशिप किया कंफर्म

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा 10 अक्टूबर 2025 को पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर हाथों में हाथ डालकर नजर आए थे. यह कपल का पहला पब्लिक अपीयरेंस था. इसके बाद हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा के साथ वेकेशन की कुछ फोटोज अपलोड की थीं, जिसके बाद नेटीजन्स ने ऐसा मान लिया कि क्रिकेटर 24 साल की एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं. बता दें, माहिका शर्मा ने 2023 में अपना 22वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था. वहीं, इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, वह 24 साल की हैं और उनका जन्म साल 2001 में हुआ था. लेकिन, हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को हुआ था और उनकी उम्र 32 साल है. ऐसे में हार्दिक और माहिका की उम्र में लगभग 8 साल का अंतर है.

माहिका शर्मा से पहले हार्दिक पांड्या की डेटिंग हिस्ट्री

जैस्मीन वालिया

माहिका शर्मा से पहले हार्दिक पांड्या का नाम सिंगर जैस्मीन वालिया से जुड़ा था. बॉम डिग्गी से फेम पाने वालीं जैस्मीन वालिया हार्दिक पांड्या के कई मैचों में स्पॉट भी हुई थीं, जिसके बाद हार्दिक और सिंगर के डेटिंग रूमर्स को हवा मिली थी. हालांकि, हार्दिक पांड्या और जैस्मीन वालिया ने कभी भी अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया था. लेकिन, हार्दिक पांड्या के माहिका शर्मा संग रिलेशनशिप कंफर्म करने के बाद जैस्मीन वालिया ने भी अपने मिस्ट्री बॉयफ्रेंड को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करा दिया है.

नताशा स्टेनकोविक

नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या ने सिर्फ डेट नहीं किया है. बल्कि, दोनों ने शादी की थी और उनका एक बेटा अगस्तय भी है. बता दें, हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक काफी समय तक लव रिलेशनशिप में रहे थे और इसके बाद कपल ने साल 2020 में कोविड के दौरान इंटीमेट वेडिंग की थी. कोविड के बाद नताशा और हार्दिक ने उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग की थी और लगभग चार चाल तक एक दूसरे के साथ भी रहे. लेकिन, 2024 में हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक के अलग होने की अफवाहें आने लगीं. इसके बाद कपल ने चुपचाप तलाक ले लिया. एक लंबे समय तक हार्दिक और नताशा का तलाक सुर्खियों में छाया रहा और कई नेगेटिव बातें भी हुईं. हालांकि, नताशा और हार्दिक ने इनपर किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया.

ईशा गुप्ता

नताशा स्टेनकोविक से पहले हार्दिक पांड्या का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता से भी जुड़ा था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ईशा गुप्ता से दूरियों की वजह नताशा स्टेनकोविक से हार्दिक की नजदीकियों को माना जाता है. एक रिपोर्ट की मानें तो ईशा गुप्ता ने खुद एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि उन्होंने कुछ ही दिनों के लिए हार्दिक को डेट किया था, वह किसी सीरियस रिलेशनशिप में आतीं इससे पहले ही दोनों अलग हो गए थे.

एली अवराम

ईशा गुप्ता से पहले हार्दिक पांड्या का नाम एक्ट्रेस एली अवराम से जुड़ा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एली अवराम और हार्दिक पांड्या 2018 में एक-दूसरे के करीब आए थे. इतना ही नहीं, दोनों के रिलेशनशिप की अफवाहों ने खूब सुर्खियों में भी जगह बनाई थी. हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और दोनों का ब्रेकअफ हो गया.

लीजा शर्मा

कोलकाता बेस्ड मॉडल लीजा शर्मा के साथ भी हार्दिक पांड्या का नाम जुड़ चुका है. यह उस समय की बात है जब हार्दिक पांड्या स्टार क्रिकेटर नहीं थे. कहा जाता है कि दोनों ने कुछ ही मुलाकातों के बाद डेट करना शुरू कर दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2017 में लीजा शर्मा और हार्दिक पांड्या ने अपनी राहें अलग कर ली थीं. इसके बाद क्रिकेटर का नाम एक नहीं, बल्कि शोबिज की दुनिया से जुड़ी कई हसीनाओं के साथ जुड़ा और अब वह 24 साल की एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं.

