राखी सावंत ने 16 की उम्र में करवाई थी ब्रेस्ट सर्जरी, इन एक्ट्रेसेस ने भी परफेक्ट फिगर के लिए करवाए इम्प्लांट

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा इन दिनों अपनी ब्रेस्ट सर्जरी हटवाने की वजह से सुर्ख़ियों में हैं. शर्लिन ने पिछले दिनों खुलासा किया कि उन्हें ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से काफी सारी हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. इससे उन्हें बैक पैन, ब्लड प्रेशर समेत कई गंभीर बीमारियां हो रही थीं जिसकी वजह से उन्होंने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवाने का फैसला किया.

शर्लिन ने ये भी बताया था कि कई लोगों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी क्योंकि इससे उनके करियर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से हाथ धोना पड़ सकता है. शर्लिन का कहना है कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और ब्रेस्ट सर्जरी हटवाने के बाद अब वह काफी राहत महसूस कर रही हैं.

वैसे शर्लिन की तरह बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के बारे में ये खबरें छप चुकी हैं कि उन्होंने अपने फिगर और लुक को सुधारने के लिए ब्रेस्ट एनहांसमेंट करवाने का फैसला किया. इन एक्ट्रेसेस ने कभी ये बात तो नहीं कबूली कि उन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी करवाई है लेकिन इनके पहले और बाद की तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि किन एक्ट्रेसेस के ब्रेस्ट सर्जरी करवाने की बात सामने आई.

राखी सावंत

बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत ही अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बेबाकी से ब्रेस्ट सर्जरी करवाने की बात कबूल की. उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब वह 16 साल की थीं तो उन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी करवाई थी क्योंकि वो फिल्मों में एंट्री करना चाहती थीं. राखी ने इसे अपना सबसे डरावना अनुभव बताया था. राखी ने कहा था, उस समय मिस वर्ल्ड से लेकर मिस यूनिवर्स तक सर्जरी करवा रही थीं, मुझे भी किसी ने सलाह दी कि अगर बॉलीवुड में नाम कमाना है तो बॉडी और चेहरा परफेक्ट होना चाहिए. फिर क्या था मैं ऑपरेशन थिएटर में जाकर लेट गई और सर्जरी की बदौलत कूल से हॉट गर्ल बन गई. वैसे राखी ने ब्रेस्ट सर्जरी के अलावा नोज़ सर्जरी, लिप सर्जरी समेत कई सर्जरी करवाई हैं.

बिपाशा बसु

बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु के बारे में भी ब्रेस्ट सर्जरी करवाने की अफवाह उड़ चुकी है. बिपाशा ने इस बारे में खुलकर कभी कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी मॉडलिंग के दिनों की और बाद की तस्वीरों को देखकर आप खुद उनके बदले फिगर का अंदाजा लगा सकते हैं.

सुष्मिता सेन

सुष्मिता सेन भी मॉडलिंग के दिनों में काफी स्लिम ट्रिम हुआ करती थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने फिगर को और ज्यादा सेक्सी बनाने के लिए उन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी का सहारा लिया था हालाँकि एक्ट्रेस ने कभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि उन्होंने सर्जरी करवाई थी या नहीं.

कंगना रनोट

बॉलीवुड के ब्यूटी वॉर में आगे निकलने की होड़ में अगला नाम कंगना का भी शामिल है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंगना ने भी ब्रेस्ट इन्हांसमेंट सर्जरी का सहारा लिया है और इसका अंदाजा आप उनकी पुरानी और अभी की तस्वीरों से लगा सकते हैं.

मल्लिका शेरावत

बॉलीवुड में सेक्स सिंबल के तौर पर पहचान बनाने वाली मल्लिका ने भी अपने फिगर को सेक्सी दिखाने के लिए ब्रेस्ट सर्जरी का सहारा लिया था. उन्होंने फिल्म ख्वाहिश और मर्डर जैसी फिल्मों में बेहद अंदाज से सबके छक्के छुड़ा दिए थे.

पूनम पांडे

मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे के बारे में भी कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी का सहारा लिया है. इसका अंदाजा आप उनकी पुरानी और नई तस्वीरों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं.

शिल्पा शेट्टी

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने लुक्स और फिगर के चलते अक्सर सुर्ख़ियों में रहती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पा ने भी ब्रेस्ट सर्जरी के अलावा नोज़ सर्जरी का सहारा लिया है. उनकी फिल्मों में आने से पहले की तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे.

आयशा टाकिया

वांटेड जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकीं आयशा के बारे में खबरें थीं कि उन्होंने हार्मोनल इंजेक्शन के जरिए अपने ब्रेस्ट का साइज़ इन्हांस करवाया था. आयशा के फिगर में काफी बदलाव देखने को मिले थे जिससे ये साफ हो गया था कि उन्होंने सर्जरी करवाई थी.