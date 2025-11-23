Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Box Office Collection: ‘120 बहादुर’ की चमकी चांदी, रितेश-विवेक की ‘मस्ती 4’ हुई फुस्स; क्या हाल है ‘दे दे प्यार दे 2’ का?

Box Office Collection: ‘120 बहादुर’ की चमकी चांदी, रितेश-विवेक की ‘मस्ती 4’ हुई फुस्स; क्या हाल है ‘दे दे प्यार दे 2’ का?

120 Bahadur Vs Masti 4 Box Office Collection: फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म 120 बहादुर बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखा रही है. लेकिन, रितेश देशमुख और विवेक ओबरॉय की मस्ती 4 का जादू कुछ खास ऑडियंस पर चल नहीं पाया है.

By: Prachi Tandon | Published: November 23, 2025 11:46:05 AM IST

Box Office Collection: ‘120 बहादुर’ की चमकी चांदी, रितेश-विवेक की ‘मस्ती 4’ हुई फुस्स; क्या हाल है ‘दे दे प्यार दे 2’ का?


120 Bahadur Vs De De Pyaar De 2 Vs Masti 4 Box Office Collection: साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों के मुकाबले बॉलीवुड के लिए साल 2025 ठीक-ठाक ही गुजरा है. अब जब साल खत्म होने में एक महीना ही बचा है तब बैक-टू-बैक फिल्में रिलीज हो रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर एक-दूसरे से टक्कर लेती नजर आ रही हैं. अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई है और जमकर बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है. हालांकि, इस शुक्रवार यानी 21 नवंबर को दे दे प्यार दे 2 को टिकट खिड़की पर दो नई रिलीज फिल्मों ने तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया है. एक फिल्म है वॉर ड्रामा पर बेस्ड 120 बहादुर और दूसरी है रितेश देशमुख-विवेक ओबरॉय की मस्ती 4. 

फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा बेस्ड फिल्म 120 बहादुर को नॉन हॉलिडे पर रिलीज होने के बाद भी सिनेमाघरों में ठीक-ठाक ऑडियंस मिल रही है. लेकिन, मस्ती 4 का हाल कुछ खास अच्छा नहीं है. आइए, यहां जानते हैं 120 बहादुर, मस्ती 4 और दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल चल रहा है. 

120 बहादुर का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल है?

फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को ओपनिंग डे पर दर्शकों की कमी का सामना करना पड़ा है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फरहान अख्तर और राशि खन्ना स्टारर 120 बहादुर ने पहले दिन महज 2.35 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 120 बहादुर को देशभर में 2,725 स्क्रीन मिली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शोज दिल्ली और एनसीआर में हैं. 

शुक्रवार को मंदे धंधे के बाद शनिवार यानी दूसरे दिन फरहान अख्तर की वॉर बेस्ड फिल्म 120 बहादुर ने बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ी है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को 120 बहादुर ने 4 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. यानी दोनों दिन की कमाई मिलाकर 120 बहादुर का टोटल कलेक्शन 6.25 करोड़ पहुंच गया है. 

120 बहादुर की कहानी क्या है?

फरहान अख्तर ने 120 बहादुर फिल्म भारत और चीन संघर्ष पर बनाई है. इस फिल्म की कहानी 1962 के युद्ध के इर्द-गिर्द घूमती है और एक रेजिमेंट की बहादुरी के बारे में बताती है जिसने चीनी सेना को हार का मुंह दिखाया था. कुल मिलाकर कहें तो 120 बहादुर की कहानी रियल लाइफ है, जिसमें भारत के 120 सैनिकों को 3000 हजार चीनी सैनिकों से लोहा लेते दिखाया गया है. फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह का किरदार निभाया है, जिन्होंने आखिरी दम तक चीनी सैनिकों का सामना किया था और पीछे हटने से मना कर दिया था. 

कितना है फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का बजट?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरहान अख्तर की फिल्म पर मेकर्स ने 85 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. ऐसे में फिल्म की पहले वीकेंड पर कमाई देख कहना मुश्किल है कि 120 बहादुर बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकाल पाएगी. बता दें, 120 बहादुर फिल्म में फरहान अख्तर के साथ राशी खन्ना, अंकित सिवाच, विवेक भटना और एजाज खान अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं. 120 बहादुर फिल्म का डायरेक्शन रजनीश रेजी घई ने किया है. 

मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल है? 

मस्ती फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज कर दी गई है. मस्ती 4 में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय औऱ आफदाब शिवदासनी एक बार फिर एडल्ट कॉमेडी यानी अश्लील चुटकुलों से लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का हाल देख यह कहना मुश्किल है कि मस्ती 4 अपना बजट भी निकाल पाएगी. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, मस्ती 4 ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 2.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. वहीं, शनिवार यानी दूसरे दिन भी फिल्म ने 2.75 करोड़ रुपये की ही कमाई की है. जिसके बाद मस्ती 4 का टोटल कलेक्शन 5.50 करोड़ रुपये हो गया है. 

ये भी पढ़ें: राखी सावंत ने 16 की उम्र में करवाई थी ब्रेस्ट सर्जरी, इन एक्ट्रेसेस ने भी परफेक्ट फिगर के लिए करवाए इम्प्लांट

क्या है मस्ती 4 की कहानी?

रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफताब शिवदासनी की फिल्म मस्ती 4 में भर-भरकर एडल्ट कॉमेडी देखने को मिलती है. फिल्म में एक किरदार है अमर जिसकी पत्नी बिंदिया दिन-रात चैरिटी के कामों में बिजी रहती है. वहीं, प्रेम की पत्नी गीता के लिए हर दिन त्योहार जैसा है. वहीं, मीत की बीवी आंचल हर वक्त अपने पति पर शक करती रहती है. इन सभी के चलते तीनों ही कपल्स की लाइफ से रोमांस खत्म हो जाता है और यही फिल्म की कहानी है. इसी कहानी को चलाने के लिए चुटकुलों और डबल मीनिंग बातों का सहारा लिया गया है. 

दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल है? 

120 बहादुर और मस्ती 4 से ज्यादा अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की फिल्म कमाई कर गई है. अजय-रकुल स्टारर दे दे प्यार दे 2 ने दूसरे शुक्रवार यानी रिलीज के आठवें दिन 2.25 करोड़ का बिजनेस किया है. शुक्रवार से पहले फिल्म ने 3.35 करोड़ रुपये की कमाई की थी. दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन ग्राफ देखकर कहा जा सकता है कि 120 बहादुर और मस्ती 4 की रिलीज से अजय देवगन स्टारर की कमाई में गिरावट आई है.   Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, दे दे प्यार दे 2 ने 9वें दिन 4 करोड़ और 10वें दिन 0.09 करोड़ की कमाई की है. अजय देवगन स्टारर फिल्म ने रिलीज के 10 दिनों में कुल 57.44 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. 

क्या है दे दे प्यार दे 2 की कहानी?

साल 2019 में रिलीज हुई दे दे प्यार दे की कहानी को सीक्वल में आगे बढ़ाया गया है. दे दे प्यार दे में अजय देवगन यानी आशीष और रकुल प्रीत सिंह यानी आयशा को बड़े एज गैप डिफरेंस के बावजूद एक दूसरे से प्यार हो जाता है. वहीं, दूसरे पार्ट यानी दे दे प्यार दे 2 में आशीष की मुलाकात आयशा की फैमिली और पिता यानी आर माधवन से होती है. आयशा के पिता एक बड़ी उम्र के शख्स को अपनी बेटी के पति के रूप में नहीं देखना चाहते हैं और बस इसी ट्विस्ट के साथ कहानी आगे बढ़ती है. रिपोर्ट्स की मानें तो रोमांटिक, कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर दे दे प्यार दे 2 बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा बिजनेस कर रही है और अब तक अपना बजट भी निकाल चुकी है.  

ये भी पढ़ें: छिछोरी हरकत…Jigra vs Savi कंट्रोवर्सी की फैली आग! Divya Khosla ने लीक की मुकेश भट्ट की कॉल; आलिया भट्ट से है कनेक्शन

Tags: 120 bahadur moviebollywood newsBox Office CollectionDe De Pyaar De 2farhan akhtarMasti 4
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती...

November 23, 2025

24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट

November 23, 2025

आयुष्मान कार्ड के क्या हैं फायदे? जानें यहां

November 22, 2025

रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या...

November 22, 2025

23 नवंबर 2025 को इन राशि वालों के कार्यों में...

November 22, 2025

अब डिनर के साथ 5 मिनट में बनाएं हेल्दी मिक्स...

November 22, 2025
Box Office Collection: ‘120 बहादुर’ की चमकी चांदी, रितेश-विवेक की ‘मस्ती 4’ हुई फुस्स; क्या हाल है ‘दे दे प्यार दे 2’ का?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Box Office Collection: ‘120 बहादुर’ की चमकी चांदी, रितेश-विवेक की ‘मस्ती 4’ हुई फुस्स; क्या हाल है ‘दे दे प्यार दे 2’ का?
Box Office Collection: ‘120 बहादुर’ की चमकी चांदी, रितेश-विवेक की ‘मस्ती 4’ हुई फुस्स; क्या हाल है ‘दे दे प्यार दे 2’ का?
Box Office Collection: ‘120 बहादुर’ की चमकी चांदी, रितेश-विवेक की ‘मस्ती 4’ हुई फुस्स; क्या हाल है ‘दे दे प्यार दे 2’ का?
Box Office Collection: ‘120 बहादुर’ की चमकी चांदी, रितेश-विवेक की ‘मस्ती 4’ हुई फुस्स; क्या हाल है ‘दे दे प्यार दे 2’ का?