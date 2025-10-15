Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > भारत में बैन होने के बाद हानिया आमिर का हुआ बुरा हाल! अस्पताल पहुंची पाकिस्तानी हसीना

Hania Aamir Video: पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अस्पताल के बिस्तर पर बुरी हालत में नजर आ रही हैं. हानिया का यह वीडियो देख फैंस को पाकिस्तानी एक्ट्रेस की चिंता सताने लगी है.

By: Prachi Tandon | Published: October 15, 2025 4:18:22 PM IST

Hania Aamir Hospitalised: पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की फैन-फॉलोइंग सिर्फ पड़ोसी मुल्क में ही नहीं, बल्कि हमारे देश में भी खूब है. हानिया (Hania Aamir) की फोटोज और वीडियो आए दिन इंटरनेट पर वायरल होती रहती हैं. हाल में भी हानिया आमिर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दी है, जिसमें हमेशा चुलबुले अंदाज में दिखने वालीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस अस्पताल के बिस्तर पर बुरी हालत में नजर आ रही हैं. 

हानिया आमिर अस्पताल में भर्ती

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर (Hania Aamir Video) अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रही हैं. वीडियो में पहले हानिया का चेहरा जूम करके दिखाया गया है, जिसमें वह एक बार हल्की स्माइल करती हैं और अंगूठा दिखाती हैं. फिर वह अपना मुंह मोड़ लेती हैं. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हानिया आमिर (Hania Aamir Health) को तबीयत बिगड़ने के बाद अमेरिका के ह्यूस्टन में स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हानिया के अस्पताल में भर्ती होने की खबरों ने उनके फैंस को परेशान कर दिया है. हालांकि, हानिया के अचानक अस्पताल में भर्ती होने की वजह सामने नहीं आई है और न ही पाकिस्तानी एक्ट्रेस की टीम ने उनकी हेल्थ का कोई अपडेट दिया है. ऐसे में एक्ट्रेस के फैंस कंफ्यूज और परेशान हो रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर हैं हानिया

बता दें, हानिया (Hania Aamir Instagram) एक्टिंग के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की झलकियां फैंस केसाथ शेयर करती रहती हैं. यही वजह है कि हानिया आमिर दुनियाभर में पॉपुलर हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 1.9 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. पाकिस्तान के अलावा हानिया के भारत में भी हजारों-लाखों फॉलोअर्स थे. लेकिन, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टा और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में बैन कर दिया गया था, जिसमें हानिया का अकाउंट भी शामिल था. 

हानिया आमिर (Hania Aamir Tv Shows) कई टीवी शो और फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें कभी मैं कभी तुम, मेरे हमसफर, मुझे प्यार हुआ था, इश्किया, दिल रूबा, अना, जो बचे हैं संग समेट लोग, तितली शामिल हैं. हानिया आमिर अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 से भारत में भी डेब्यू करने वाली थीं. लेकिन, सरदार जी 3 कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई और भारत में बैन हो गई थी. 

