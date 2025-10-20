Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > अभिनेता असरानी का 84 वर्ष की आयु में हुआ निधन, भतीजे अशोक ने की पुष्टि

Asrani Passed Away: मशहूर अभिनेता असरानी का 84 वर्ष आयु में निधन हो गया है. उनके भतीजे अशोक ने इसकी पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि शाम करीब 4 बजे उनका निधन हो गया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 20, 2025 9:10:59 PM IST

Asrani Passed Away: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और हास्य अभिनेता असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. दिवाली के दिन एक ओर जहां पूरा देश जश्न मना रहा है. वहीं, असरानी के परिवार को सबसे बड़ा सदमा लगाया है. उनके परिवार के अलावा, असरानी के करोड़ों फैन्स को भी गहरा सदमा लगा है. असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी था. बताया जा रहा है कि वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था. हालांकि, अब जानकारी सामने आ रही है कि असरानी का 20 अक्टूबर को निधन हो गया है. जिससे उनके परिवार और प्रशंसक गमगीन हो गए.

पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे असरानी

बताया जा रहा है कि असरानी पिछले 5 दिनों से फेफड़ों की समस्या के कारण आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे. अभिनेता के प्रबंधक बाबूभाई थिबा ने असरानी के निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि वह कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे. असरानी के आकस्मिक निधन से आम जनता और फिल्मी सितारे दोनों ही सदमे में हैं. उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया. असरानी का जन्म 1 जनवरी, 1941 को जयपुर में हुआ था. उन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाई की और बाद में राजस्थान कॉलेज से स्नातक किया. असरानी ने 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से फिल्मी दुनिया में कदम रखा. उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

शोले से हुए मशहूर

फिल्म शोले में असरानी द्वारा निभाई गई जेलर की भूमिका को सबसे यादगार माना जाता है. इस फिल्म का उनका संवाद ‘हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं’ बहुत मशहूर हुआ और दशकों बाद भी लोग असरानी को इसी संवाद से पहचानते हैं.

असरानी के परिवार में कौन-कौन हैं?

असरानी ने 1973 में मंजू बंसल से शादी की. असरानी का एक बेटा नवीन असरानी है, जो अहमदाबाद में दंत चिकित्सक है. असरानी के पिता कालीन की दुकान चलाते थे. उनके तीन भाई और चार बहनें थीं. असरानी उन गिने-चुने अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने फिल्म उद्योग में 50 से ज़्यादा सालों तक काम किया. 

Tags: Asrani newsAsrani passed awayAsrani wifebollywood newsgovardhan asrani passed away
