कुनिका सदानंद को धोखा देने वाले कुमार सानू ने किया था कुछ ऐसा, फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड

Kumar Sanu birthday: कुमार सानू (Kumar Sanu), वो नाम जिसने 90 के दशक में बॉलीवुड के रोमांस को एक नया चेहरा दिया. आज यानी 20 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है. अपनी सुरीली आवाज़ से उन्होंने लाखों दिलों को छुआ, लेकिन उनकी ज़िंदगी सिर्फ सुरों तक सीमित नहीं रही. कभी एक्ट्रेस कुनिका सदानंद के साथ उनका रिश्ता सुर्खियों में रहा, फिर उतनी ही तेजी से टूट भी गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुनिका को इस रिश्ते में धोखा मिला, और दोनों ने अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए. मगर इस सबके बीच भी सानू ने अपने करियर की चमक को कम नहीं होने दिया.

‘आशिकी’ से स्टारडम तक का सफर

कुमार सानू का असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है. 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता में जन्मे सानू बचपन से ही संगीत से जुड़े थे. 1990 में आई फिल्म ‘आशिकी’ ने उनकी जिंदगी पलट दी. “दिल का आलम” और “नजर के सामने” जैसे गाने उनकी पहचान बन गए. उस दौर में जब हर फिल्म में नई आवाज़ें आज़माई जा रही थीं. सानू ने अपनी मखमली आवाज़ से बॉलीवुड के संगीत को नया रंग दे दिया.

रोमांस, दर्द और खुशी, हर जज़्बात को वो ऐसे गाते थे कि सुनने वाला खुद को गाने में महसूस करता था. इसलिए, उन्हें “किंग ऑफ मेलोडी” और “रोमांस किंग” जैसे खिताब मिले.

हर जॉनर में बेमिसाल, फिर भी रिकॉर्ड सबसे अनोखा

सानू ने अब तक 20,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, जिनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी और तेलुगु जैसी भाषाएं शामिल हैं. उनके गीत “चोरी चोरी जब नजरे मिली” (करीब), “लड़की बड़ी अनजानी है” (कुछ कुछ होता है) और “ये काली काली आंखें” (बाजीगर) आज भी चार्टबस्टर माने जाते हैं.

लेकिन जो काम उन्होंने साल 1993 में किया, वो आज तक कोई नहीं दोहरा सका. उस वक्त सानू एक इंटरनेशनल टूर पर जाने वाले थे. दर्जनों फिल्ममेकर्स उनकी रिकॉर्डिंग का इंतज़ार कर रहे थे. तब सानू ने ठान लिया कि वो एक ही दिन में जितने गाने हो सकें, रिकॉर्ड करेंगे. सुबह से शुरू हुई रिकॉर्डिंग देर रात तक चलती रही और नतीजा – 24 घंटे में 28 गाने रिकॉर्ड!

वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

यह कारनामा उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ले गया. 1993 में उनका नाम “एक दिन में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाले गायक” के रूप में दर्ज किया गया, और आज तक यह रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा.

सम्मान और सफर

कुमार सानू ने लगातार 5 साल (1990-1994) तक फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते. ऐसा करने वाले वो अकेले सिंगर हैं. साल 2009 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया. उनकी कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसने प्यार में धोखा खाने के बाद भी मेहनत और जुनून से खुद को इतिहास में अमर कर दिया.