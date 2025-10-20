Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘वो शक्की है, उससे दूर रहो’-जब राजेश खन्ना को डेट कर रही एक्ट्रेस को संजीव कुमार ने कह दी ऐसी बात

'वो शक्की है, उससे दूर रहो'-जब राजेश खन्ना को डेट कर रही एक्ट्रेस को संजीव कुमार ने कह दी ऐसी बात

एक समय संजीव कुमार और राजेश खन्ना के बीच बिलकुल भी नहीं पटती थी. दोनों की अनबन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है.

By: Kavita Rajput | Published: October 20, 2025 1:35:12 PM IST

‘वो शक्की है, उससे दूर रहो’-जब राजेश खन्ना को डेट कर रही एक्ट्रेस को संजीव कुमार ने कह दी ऐसी बात

फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) से जुड़े कई किस्से आज भी मशहूर हैं. ऐसा ही एक किस्सा था जब वे शादी के वक्त बारात लेकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रहीं अंजू महेंद्रू (Anju Mahendru) के घर के सामने से जानबूझ कर निकले थे ताकि उन्हें नीचा दिखा सकें. राजेश खन्ना अंजू के साथ एक सीरियस रिलेशन में थे लेकिन बावजूद इसके उनका रिश्ता किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया था. हाल ही में विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में संजीव कुमार की भतीजी जिग्ना शाह और फिल्म इतिहासकार हनीफ जावेरी ने राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के रिलेशनशिप पर खुलकर बात की है. 

‘वो शक्की है, उससे दूर रहो’-जब राजेश खन्ना को डेट कर रही एक्ट्रेस को संजीव कुमार ने कह दी ऐसी बात

संजीव कुमार ने पहले ही अंजू को चेता दिया था 

जिग्ना शाह और हनीफ जावेरी ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक्टर संजीव कुमार और अंजू अच्छे दोस्त थे. संजीव कुमार ने अंजू को पहले ही राजेश खन्ना को लेकर चौकन्ना कर दिया था. संजीव कुमार ने कहा था कि, ‘ये आदमी शक्की है, इसके साथ किसी की भी लाइफ नहीं चल सकती’. इंटरव्यू के दौरान जिग्ना शाह और हनीफ जावेरी ने ये भी खुलासा किया कि एक समय संजीव कुमार और राजेश खन्ना के बीच बिलकुल भी नहीं पटती थी. जावेरी ने कहा कि, ‘खुद अंजू ने मुझे कहा था कि राजेश खन्ना को शक था कि मेरा और संजीव का अफेयर चल रहा है’. 

‘वो शक्की है, उससे दूर रहो’-जब राजेश खन्ना को डेट कर रही एक्ट्रेस को संजीव कुमार ने कह दी ऐसी बात

एक फिल्म में साथ काम करने को नहीं हुए तैयार 

हनीफ जावेरी ने एक और किस्सा साझा करते हुए कहा कि एक बार फिल्ममेकर जे. ओमप्रकाश राजेश खन्ना और संजीव कुमार को एक साथ कास्ट करना चाहते थे. उन्हें इंडस्ट्री के कम से कम 20 लोगों ने समझाया कि ये दोनों साथ में काम कर ही नहीं सकते, और मान लो आ भी गए तो फिल्म पूरी नहीं हो पाएगी. हनीफ बताते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म ‘आनंद’ में संजीव कुमार को कास्ट करना चाहते थे लेकिन राजेश खन्ना ने दबाब डालकर वो रोल अपने नाम करा लिया था. वे अमिताभ के साथ फिल्म आनंद में एक बार काम करने के लिए राजी हो गए थे और आगे चलकर यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई.

'वो शक्की है, उससे दूर रहो'-जब राजेश खन्ना को डेट कर रही एक्ट्रेस को संजीव कुमार ने कह दी ऐसी बात

