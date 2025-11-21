Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > प्रॉपर्टी के लिए सौतेले बेटों ने की थी एक्ट्रेस की हत्या; 15 हजार करोड़ की संपत्ति से बेदखल होते-होते बचे करीना के पति सैफ

सेलेब्स की संपत्ति को लेकर कई चौंकाने वाले मामले सामने आ चुके हैं.

By: Kavita Rajput | Last Updated: November 21, 2025 2:23:08 PM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) इन दिनों दिवंगत पूर्व पति संजय कपूर (Sunjay Kapur) की 30 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर सुर्ख़ियों में हैं. 2003 में संजय से शादी के बाद करिश्मा ने दो बच्चों समायरा और कियान को जन्म दिया. 2016 में करिश्मा-संजय का तलाक हो गया. जून 2025 में संजय की 53 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. इसके बाद उनकी संपत्ति पर विवाद शुरू हुआ.

करिश्मा के बच्चों ने सौतेली मां प्रिया कपूर पर जाली दस्तावेजों के जरिए पूरी प्रॉपर्टी खुद के नाम करने के आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामला कोर्ट में है लेकिन आए दिन इसमें नए-नए खुलासे हो रहे हैं. प्रिया ने दावा किया कि समायरा और कियान को पहले ही संपत्ति में से 2 हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और अब उनका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है. इस मामले में आगे देखा जाएगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है लेकिन संपत्ति विवाद का बॉलीवुड में ये नया मामला नहीं है. 

इससे पहले भी सेलेब्स की संपत्ति को लेकर कई चौंकाने वाले मामले सामने आ चुके हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रॉपर्टी को लेकर एक मशहूर एक्ट्रेस की सौतेले बेटों ने हत्या तक कर दी थी. चलिए आपको बताते हैं बॉलीवुड से जुड़े कुछ प्रॉपर्टी विवादों के बारे में…

15 हजार करोड़ की संपत्ति के विवाद में फंसे हैं सैफ अली खान

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) का भोपाल और उसके आसपास 15हजार करोड़ की पैत्रक संपत्ति को लेकर लंबे समय से क़ानूनी विवाद चल रहा है. यह विवाद भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की प्रॉपर्टी से जुड़ा है जिसपर सैफ और उनके परिवार ने दावा किया है. दरअसल, विवाद की वजह ये है कि हमीदुल्ला खान की एक बेटी आबिदा सुल्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान में बस गई थीं जिसके बाद संपत्ति शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गई.

साल 2000 में निचली अदालत ने सैफ और उनके परिवार को इस प्रॉपर्टी का मालिक माना था लेकिन 30 जून, 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए पूरे मामले की नई सिरे से सुनाई का आदेश दे दिया जिससे सैफ और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गईं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लग गई. इस मामले में आगे सुनवाई होगी जिसके बाद देखना होगा कि सैफ को 15 हजार की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक मिलता है या फिर फैसला उनके विरुद्ध आता है. 

प्रॉपर्टी विवाद की वजह से चली गई थी निरूपा रॉय की जान

बॉलीवुड की कई फिल्मों जैसे सुहाग, कुली, मुकद्दर का सिकंदर, क्रांति, मर्द, अमर अकबर एंथनी आदि में मां की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली निरूपा रॉय (Nirupa Roy) भी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बेहद परेशान थीं. पहले उनपर बहू ने दहेज प्रताड़ना का केस लगाकर जेल की हवा खिला दी थी. वहीं, अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने बेटों को उनकी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते हुए देखा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निरूपा के बेटे योगेश और किरण निरूपा रॉय पर ये दबाव बना रहे थे कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी उन दोनों के नाम कर दें. प्रॉपर्टी विवाद से निरूपा इतनी टूट गई थीं कि उन्हें हार्ट अटैक आया और वो 2004 में चल बसी थीं. 

सौतेले बेटों पर लगे हत्या के आरोप

फिल्म हीर रांझा से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस प्रिया राजवंश (Priya Rajvansh) की मौत की वजह भी प्रॉपर्टी बताई गई थी. दरअसल, प्रिया को पहली फिल्म में काम करने के दौरान देव आनंद के भाई और डायरेक्टर चेतन आनंद से प्यार हो गया था. चेतन पहले से शादीशुदा और दो बच्चों के पिता थे लेकिन अपनी शादी से नाखुश होकर चेतन अपने बंगले में अकेले रहते थे. जब प्रिया से नजदीकियां बढ़ गईं तो वो प्रिया के साथ लिव इन में रहने लगे. उनका बंगला मुंबई के जुहू के रुइया पार्क पर था. चेतन के बेटों को ये बात बिलकुल हजम नहीं हुई.

मामले ने और ज्यादा बुरा मोड़ तब आया जब चेतन आनंद ने अपनी वसीयत में जितनी संपत्ति अपने बेटों केतन और विवेक को दी, उतनी ही प्रिया के भी नाम कर दी. उन्होंने जुहू वाला बंगला भी प्रिया के नाम कर दिया. बेटों को चेतन का ये फैसला स्वीकार नहीं था. 1997 में चेतन आनंद का निधन हो गया और प्रिया अकेली रह गईं. वह उस बंगले में रहने लगीं और फिर 27 मार्च 2000 को प्रिया से जुड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई. बंगले में प्रिया की लाश मिली. पुलिस की जांच में एक्ट्रेस की मौत नेचुरल नहीं बल्कि मर्डर थी. जांच में सबसे पहला शक चेतन के दोनों बेटों और घर में काम करने वाले नौकरों पर गया और चारों को गिरफ्तार कर लिया गया. 

दरअसल, चेतन के दोनों बेटों को प्रिया की हत्या का दोषी इसलिए माना गया क्योंकि प्रिया ने अपनी डायरी में दोनों सौतेले बेटों से जान को खतरा बताया था और उनपर बंगला और बाकी संपत्ति उनके नाम करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था. केतन और विवेक कुछ समय तक जेल में रहे लेकिन नवंबर 2002 में उन्हें मामले में जमानत मिल गई.2011 में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया था. 

राजेश खन्ना की संपत्ति पर भी हुआ था विवाद

18 जुलाई, 2012 को राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) का 69 साल की उम्र में निधन हो गया था. इसके बाद उनकी कथित गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी ने उनकी संपत्ति में अपना अधिकार मांगते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अनीता ने तर्क दिया था कि राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से अलग होने के बाद उनसे मंदिर में शादी की थी. काका की अंतिम समय तक देखरेख करने वाला कोई नहीं था और परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया था. ऐसे में अनीता का कहना था कि उन्होंने ही काका की देखभाल की थी. इस वजह से राजेश खन्ना की सारी प्रॉपर्टी डिंपल और दोनों बेटियों को मिलने पर उन्हें आपत्ति है. वह चाहती हैं कि उन्हें भी संपत्ति का हिस्सा मिले. मामला अभी कोर्ट में है.

