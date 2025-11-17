अब कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत? धीरे-धीरे तबियत में आ रहा सुधार, एक्टर का 90वां बर्थडे धूमधाम से मनाएगा परिवार

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र (Dharmendra) की बीते दिनों तबीयत काफी बिगड़ गई थी. जिसके बाद उनकी मौत की अफवाहें फैलने लगी थी. लेकिन हीमेन ठीक होकर अस्पताल से वापस अपने घर लौट आए हैं. एक्टर का आगे का इलाज घर से ही किया जा रहा है. धर्मेंद्र अब धीरे-धीरे रीकवर कर रहे हैं और उनकी हालत में भी सुधार देखने को मिल रहा हैI फैंस धर्मेंद्र (Dharmendra Health Update) को ठीक होता देख राहत की सांस ले रहे हैं.

90वां जन्मदिन धूमधाम से मनाएगा परिवार

अभिनेता धर्मेंद्र का दिसंबर में 90वां जन्मदिन आने वाला है. देओल परिवार इस जन्मदिन को यादगार बनाने की तैयारियों में लग गया है. दरअसल, नवंबर की शुरूआत में धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिससे उनके फैंस को काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी.

आग की तरह फैल गई थी मौत की खबर

अस्पताल में रहने के दौरान उनकी मौत की खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई. खबर मिलते ही उनके दोस्त और सहकर्मी उन्हें सहारा देने के लिए अस्पताल तक पहुंच गए. लेकिन यह अफवाहें ज्यादा देर तक नहीं चली. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ने इंस्टा पर पोस्ट कर अफवाहें फैलाने वालों को जोरदार फटकार लगाई.

क्या ड्रग्स लेते हैं Aftab Shivdasani, एक्टर ने खुद बताई सच्चाई, कह दी इतनी बड़ी बात

अस्पताल में भर्ती हुए थे धर्मेंद्र

11 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उनके लौटने के बाद भी मशहूर हस्तियों ने अपना प्यार ज़ाहिर करना जारी रखा. अमिताभ बच्चन उनके मुंबई स्थित आवास पर गए थे. धर्मेंद्र का करियर छह दशकों से भी ज़्यादा लंबा रहा है. उन्होंने कई पॉपूलर फिल्मों में भी काम किया है.

‘अमिताभ बच्चन ने मेरी जान…’, मनोज बाजपेयी ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा; सच जान फैंस भी रह गए दंग