क्या ड्रग्स लेते हैं Aftab Shivdasani, एक्टर ने खुद बताई सच्चाई, कह दी इतनी बड़ी बात

आफताब शिवदासानी (Aftab Shivdasani) जल्द ही फिल्म मस्ती 4 में नजर आने वाले हैं. इस बीच आफताब का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू में आफताब से उन रयूमर्स को लेकर सवाल किए गए जो लंबे समय से उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं. रयूमर्स हैं कि आफताब ड्रग्स लेते हैं और फिल्म के सेट्स पर उनका बर्ताव भी ठीक नहीं होता है. इन दोनों ही रयूमर्स पर आफताब ने बड़ी ही बेबाकी से जवाब देते हुए इन्हें ‘हास्यास्पद’ बताया है.

आफताब ने कहा, ये बेहद हास्यास्पद रयूमर्स हैं

इंटरव्यू में आफताब ने कहा, ‘ये अब तक के सबसे हास्यास्पद रयूमर्स हैं जो मैंने अपने बारे में सुने हैं. मैंने अपनी लाइफ में बहुत पहले एक बात सीखी थी कि सच शोर नहीं मचाता, वो हमेशा शांत रहता है और सच को कभी खुद को प्रूव नहीं करना होता. इसी थ्योरी को दिमाग में रखते हुए मैं ऐसे किसी भी रयूमर्स पर सफाई नहीं दूंगा’. एक्टर ने आगे कहा, ‘मैं अपना सच जानता हूं लोग वही सच मानेंगे जो वो मानना चाहते हैं’. बता दें कि साल 2005 में टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया था कि एक्टर पर ड्रग्स लेने और एक पब में हंगामा करने के आरोप हैं. हालांकि, अफताब ने इस खबर को निराधार बताते हुए इसका खंडन कर दिया था.

इंडस्ट्री कभी भूलती नहीं है-आफताब

एक्टर ने ये भी कहा कि यदि सेट्स पर उनका बर्ता व अच्छा नहीं होता तो अब तक वे फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट नहीं होते क्योंकि ये इंडस्ट्री कभी ऐसी बातों को भूलती नहीं है. दूसरा आफताब का ये भी कहना था कि उनके कई दुश्मन हैं, ये बात सच है लेकिन ये भी उतना ही सच है कि लोग भले ही उन्हें लाइक ना करते हों लेकिन उनसे नफरत कोई नहीं करता क्योंकि लोगों ने उन्हें अभी उतना जाना ही नहीं है.