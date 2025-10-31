Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 89 साल के धर्मेंद्र की बिगड़ी तबीयत! अस्पताल में भर्ती हुए लीजेंड एक्टर

Dharmendra Hospitalised: लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ गई है. वह 89 साल के हैं और बिगड़ी तबीयत की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं. धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने की खबर से उनके फैंस परेशान हो गए हैं.

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 31, 2025 5:56:57 PM IST

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें सामने आ रही हैं. कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लीजेंड एक्टर के अस्पताल में भर्ती होने की खबर से फैंस टेंशन में आ गए हैं और धर्मेंद्र के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. 

धर्मेंद्र की बिगड़ी तबीयत!

लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra News) के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें वायरल हो रही थीं. इन अफवाहों पर धर्मेंद्र के परिवार से जुड़े एक सोर्स ने रिएक्ट किया है और एक मीडिया पोर्टल को बताया है कि कोई सीरियस यानी गंभीर बात नहीं है. धर्मेंद्र को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से एहतियात लेते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र डेली रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया.

90 की उम्र में भी कर रहे हैं काम

धर्मेंद्र (Dharmendra Health News) 90 साल के होने वाले हैं और अभी भी फिल्मों में काम कर रहे हैं. जल्द ही वह अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म इक्कीस में नजर आने वाले हैं. इक्कीस फिल्म में धर्मेंद्र एक नौजवान परमवीर चक्र विजेता सैनिक की कहानी बताते नजर आने वाले हैं. बता दें, लीजेंड एक्टर ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें कई हिट और कई सुपरहिट हैं. धर्मेंद्र की फिल्मों पर नजर डालें तो उन्होंने फूल पत्थर, चुपके-चुपके, शोले और धरम-वीर जैसी कई फिल्मों में काम किया है. 

सोशल मीडिया पर रहते हैं एक्टिव

89 साल की उम्र में फिल्मों के साथ-साथ धर्मेंद्र (Dharmendra Instagram) सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं. वह अक्सर ही इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ कनेक्ट करते हैं. इतना ही नहीं, वह फैंस के लिए मैसेज, यादें और फिल्मों से जुड़े किस्से शेयर करते हैं. बता दें, अस्पताल जाने से पहले लीजेंड एक्टर ने श्रीराम राघवन डायरेक्टेड फिल्म इक्कीस (Dharmendra Ikkis Movie) का ट्रेलर भी पोस्ट किया था, जो दिसंबर में रिलीज होने वाली है.

