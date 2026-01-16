Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > धनुष और मृणाल ठाकुर 14 फरवरी को करेंगे शादी? रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Dhanush Mrunal Thakur Marriage: फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, धनुष और मृणाल 14 फरवरी को शादी करेंगे, जो वैलेंटाइन डे का दिन है. यह शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में होगी जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल होंगे.

By: Sohail Rahman | Last Updated: January 16, 2026 6:06:47 PM IST

Dhanush Mrunal Thakur marriage
Dhanush Mrunal Thakur marriage


Dhanush Mrunal Thakur Marriage: धनुष और मृणाल ठाकुर के रिलेशनशिप में होने की अफवाहें काफी समय से चल रही हैं. वे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. क्योंकि रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने का फैसला किया है. फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, धनुष और मृणाल 14 फरवरी को शादी करेंगे, जो वैलेंटाइन डे का दिन है. यह शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में होगी जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल होंगे. इस खबर पर कपल की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.

धनुष और मृणाल ठाकुर के डेटिंग की अफवाहें तब और तेज हो गईं जब दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा गया.

‘सन ऑफ सरदार 2’ की स्क्रीनिंग में नजर आए थे धनुष (Dhanush was spotted at the screening of ‘Son of Sardar 2’)

ऐसा ही एक हालिया मौका ‘सन ऑफ सरदार 2’ की स्क्रीनिंग थी. पिछले साल धनुष मृणाल ठाकुर की फिल्म की स्क्रीनिंग में आए थे, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई थी. इवेंट में धनुष की मौजूदगी पर सफाई देते हुए मृणाल ने कहा था कि धनुष ‘सन ऑफ सरदार 2’ के इवेंट में आए थे. किसी को भी इसे गलत नहीं समझना चाहिए. उन्हें अजय देवगन ने इनवाइट किया था. इसके अलावा, ओनली कॉलीवुड द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में मृणाल ने कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. मृणाल ने कहा कि धनुष मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं.

संजय कपूर के निधन के बाद फिर शुरू हुआ बड़ा ड्रामा, करिश्मा कपूर को सुप्रीम कोर्ट से मिला नोटिस

‘तेरे इश्क में’ की रैप-अप पार्टी में शामिल हुईं थीं मृणाल (Mrunal attended the wrap-up party of ‘Tere Ishq Mein’)

‘सन ऑफ सरदार 2’ की स्क्रीनिंग से पहले मृणाल ठाकुर धनुष की आने वाली फिल्म ‘तेरे इश्क में’ की रैप-अप पार्टी में शामिल हुई थीं. दोनों एक्टर्स के अलग-अलग इवेंट्स के बातचीत के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. न्यूज़18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, मृणाल की साउथ की फिल्मों ने उन्हें धनुष के करीब ला दिया. एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि हां, यह सच है कि वे डेटिंग कर रहे हैं. लेकिन यह बहुत नया है और उनका अपने रिश्ते को पब्लिक या मीडिया के सामने ऑफिशियल करने का कोई प्लान नहीं है.

इंस्टाग्राम पर धनुष की बहनों को फॉलो कर रहीं मृणाल (Mrunal is following Dhanush’s sisters on Instagram)

साथ ही, उन्हें बाहर जाने और देखे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. दोस्त सच में उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वे अपनी वैल्यूज़, पसंद और सोच के मामले में काफी मिलते-जुलते और कम्पैटिबल हैं. इस बीच, मृणाल ने इंस्टाग्राम पर धनुष की बहनों को फॉलो करके अफवाहों को और हवा दी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनुष जिनकी शादी डायरेक्टर ऐश्वर्या रजनीकांत (सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी) से 18 साल तक हुई थी, उन्होंने 2022 में अलग होने का फैसला किया. इस कपल के दो बेटे हैं लिंगा और यात्रा. इससे पहले मृणाल ठाकुर का नाम सिंगर-रैपर बादशाह से जोड़ा गया था.

19 मार्च नहीं तो कब रिलीज होगी ‘धुरंधर 2’, डायरेक्टर आदित्य धर ने किया खुलासा

