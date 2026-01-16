19 मार्च नहीं तो कब रिलीज होगी ‘धुरंधर 2’, डायरेक्टर आदित्य धर ने किया खुलासा

Ranveer Singh Dhurandhar 2 Release Date: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल की फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की. रिलीज के लगभग 40 दिन बाद भी लोगों की जुबान पर इस फिल्म का नाम है. फिल्म की इस सफलता ने इसके दूसरे पार्ट ‘धुरंधर 2’ का इंतजार और बढ़ा दिया है.

रिलीज डेट तय, अफवाहों पर विराम

‘धुरंधर 2’ की रिलीज डेट पहले ही तय कर दी गई थी, जो 19 मार्च है. लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि फिल्म शायद इस डेट पर रिलीज न हो. इसका कारण ये था कि इसी दिन साउथ स्टार यश अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ लेकर आ रहे हैं. दोनों फिल्मों के क्लैश की खबरों के बाद लोगों ने अंदेशा जताया कि क्या ‘धुरंधर 2’ पोस्टपोन होगी.

डायरेक्टर आदित्य धर ने इस बात की पूरी तरह से सफाई दी है. उन्होंने साफ किया कि फिल्म तय तारीख पर ही रिलीज होगी और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का इससे कोई लेना-देना नहीं है.

डायरेक्टर आदित्य धर ने क्या कहा?

आदित्य धर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फैंस के कुछ पोस्ट री-शेयर किए. इन पोस्ट में फैंस अपनी उत्सुकता और एक्साइटमेंट दिखा रहे थे. री-पोस्ट करते हुए आदित्य धर ने लिखा, “सो स्वीट! शुक्रिया, 19 मार्च को सिनेमाघरों में मिलते हैं.” इससे साफ हो गया कि फिल्म पोस्टपोन नहीं होगी और दर्शक तय समय पर इसे बड़े पर्दे पर देख पाएंगे.

अक्षय खन्ना की वापसी

पहले पार्ट में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया था. फिल्म के अंत में उनके किरदार को खत्म कर दिया गया था, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दूसरे पार्ट में अक्षय खन्ना नहीं होंगे.

हाल ही में फिल्मफेयर की रिपोर्ट में बताया गया कि मेकर्स उन्हें ‘धुरंधर 2’ में वापस लाने की योजना बना रहे हैं. हालांकि पहले पार्ट में उनका किरदार खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे पार्ट में उनकी बैकस्टोरी दिखाई जाएगी. इस खबर ने फैंस के उत्साह को और बढ़ा दिया है.