संजय कपूर के निधन के बाद फिर शुरू हुआ बड़ा ड्रामा, करिश्मा कपूर को सुप्रीम कोर्ट से मिला नोटिस

Karishma Kapoor And Sunjay Kapur: संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ा. प्रिया सचदेव ने करिश्मा कपूर से 2016 के तलाक के दस्तावेज मांगे. कोर्ट ने करिश्मा को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 16, 2026 5:20:19 PM IST

Karishma Kapoor And Sunjay Kapur: बिजनेसमैन संजय कपूर के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. ये मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है. हाल ही में संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में उन्होंने करिश्मा कपूर से उनके और संजय कपूर के तलाक से जुड़े दस्तावेज मांगने की बात कही है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया सचदेव की याचिका पर करिश्मा कपूर को नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि करिश्मा को संजय कपूर के साथ हुए तलाक से जुड़े सभी दस्तावेज और कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध करानी होगी. कोर्ट ने करिश्मा कपूर को दो हफ्तों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है.

 प्रिया सचदेव की मांग

प्रिया की याचिका में बताया गया है कि वे जानना चाहती हैं कि 2016 में करिश्मा और संजय कपूर के बीच तलाक के समय क्या समझौते हुए थे. इसके साथ ही बच्चों की कस्टडी और एलिमनी से जुड़ी जानकारी भी वे चाहती हैं. प्रिया जानना चाहती हैं कि करिश्मा को तलाक के समय कोई एलिमनी मिली थी या नहीं.

 मामला कब शुरू हुआ

संजय कपूर ने करिश्मा से तलाक के एक साल बाद 2017 में प्रिया सचदेव से शादी की थी. करिश्मा और संजय के दो बच्चे हैं. जून 2025 में संजय कपूर का निधन हो गया. उनके निधन के बाद ही उनकी संपत्ति को लेकर विवाद तेज हो गया.

करिश्मा कपूर के बच्चों ने कोर्ट में प्रिया सचदेव पर आरोप लगाया कि उन्होंने वसीयत में हेराफेरी करने की कोशिश की. बच्चों का दावा है कि प्रिया ने संजय कपूर की संपत्ति पूरी तरह अपने नाम करने की कोशिश की. इस विवाद के कारण मामला अब कोर्ट में लंबित है और सभी पक्ष अपने दावे पेश कर रहे हैं.

 

