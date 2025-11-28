आशिकों के नाम शुक्रवार! ‘तेरे इश्क में’ और ‘गुस्ताख इश्क’, आखिर किसे देखने पर नहीं होगा पछतावा?

Tere Ishq Mein and Gustaakh Ishq Review: ओटीटी पर हर दिन नई फिल्म और वेब सीरीज रिलीज होती है. लेकिन, सिनेमाघरों में मूवी देखने का अलग ही क्रेज होता है. ऐसे में कई लोग फैमिली टाइम या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए सिनेमाघरों में फिल्में देखने जाते हैं और यही वजह है कि हर शुक्रवार को सिनेमाघरों में एक नहीं, बल्कि कई मूवीज रिलीज होती हैं. इस शुक्रवार को भी सिनेमाघरों में कई फिल्मों ने दस्तख दी है, लेकिन हम यहां खास तौर पर उन दो फिल्मों की बात करने जा रहे हैं जो एक ही जॉनर की हैं और एकसाथ रिलीज कर दी गई हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं धनुष-कृति सेनन की तेरे इश्क में और विजय वर्मा-फातिमा सना शेख की गुस्ताख इश्क के बारे में 28 नवंबर को रिलीज हुई हैं.
धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में खूब सुर्खियों में बनी हुई है और इसके रिलीज होते ही रिव्यू भी सोशल मीडिया पर आने शुरू हो गए हैं. वहीं, तेरे इश्क के मुकाबले गुस्ताख इश्क की कम चर्चा सुनने को मिल रही है. आइए, यहां जानते हैं कि आखिर दोनों फिल्मों में क्या खास और क्या इन्हें सिनेमाघरों में देखकर आपको पछतावा होगा या नहीं.
धनुष-कृति की तेरे इश्क में फिल्म कैसी है?
आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी फिल्म तेरे इश्क में का जब ट्रेलर आया था, तब से ही यह सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है. वहीं, अब फिल्म सिनेमाघरों में आ गई तो भी यह लाइमलाइट से हटने का नाम नहीं ले रही है. तेरे इश्क में देखने वाले इसे बेस्ट लव स्टोरीज में से एक बता रहे हैं. इतना ही नहीं, यह भी दावा कर रहे हैं कि धनुष-कृति सेनन स्टारर एक दिल छू लेने वाली लव स्टोरी है और इसका क्लाइमेक्स काफी दिलचस्प है. आइए, यहां जानते हैं कि तेरे इश्क में को लेकर सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं.
तेरे इश्क में का X रिव्यू
Best romantic movie of this year
What movie yaar
Kriti Sanon phenomenal as always
Dhanush sir stel the show
Just wow , 200crore club coming soon
Plz go to watch The movie#TereIshqMein #TereIshkMein #TereIshkMeinReview #KritiSanon #Dhanush
— kushsingh (@AvadhrajSi18492) November 28, 2025
धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में देखने वाले एक एक्स यूजर ने लिखा, इस साल की बेस्ट रोमांटिक फिल्म. क्या फिल्म है यार. कृति सेनन हमेशा की तरह कमाल हैं, धनुष सर ने शो स्टील कर लिया. जस्ट वाउ, 200 करोड़ क्लब जल्द आ रहा है. प्लीज फिल्म देखने जाएं. एक अन्य यूजर ने फर्स्ट हाइफ देखने के बाद एक्स पर लिखा, पहला हाफ फायर है. ब्लॉकबस्टर लिखी गई है. तमिल डबिंग बेस्ट है, अगर दूसरा हाफ भी ऐसा जाता है तब आसमान ही सीमा है.
#TereIshkMeinReview – first half
🔥🔥🔥🔥🔥
Blockbuster written all over❤️❤️🔥
Tamil dubbing at best📈💯
ARR🚀❤️🔥
If the same continues for the second half then sky is the limit💯#dhanush #TereIshqMein #TereIshkMein
— thamee_thammu (@Thamee_thammu) November 28, 2025
तेरे इश्क में की एक्ट्रेस कृति सेनन को पसंद करने वाले एक अन्य यूजर ने लिखा, यह मुक्ति का दिन है. जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे, वह फाइनली आ गया है. तेरे इश्क में सिनेमाघरों में है. मैं कृतसु को बेस्ट विशेज दे रहा हूं. मैं जानता हूं तुम कमाल करोगी, हम उन सभी किरदारों को पंसद करते हैं, जिन्हें तुमने निभाया है और यह सभी में से बेस्ट है.
It's Mukti day, y'all!🥹❤️🔥 The day we've been waiting for is finally here🥳 #TereIshqMein is in cinemas now. Sending my best wishes to you, Kritsu. I know you'll shine; we loved every single character you played, and this is the best performance you'll ever have.🙌💗
— kritiger_love_birds (@kritiger__jassi) November 28, 2025
क्या है तेरे इश्क में फिल्म की कहानी?
साल 2013 में रिलीज हुई धनुष और सोनम कपूर स्टारर फिल्म रांझणा के सीक्वल में तेरे इश्क में बनाई गई है. आनंद एल. राय के डायरेक्शन और ए.आर रहमान का इसमें म्यूजिक है. वहीं, धनुष और कृति की जोड़ी ने फिल्म में एक्साइटमेंट का तड़का लगाया है. फिल्म में एक ऐसी कहानी देखने को मिलती है, जिसमें प्यार, ड्रामा, इमोशन्स और दिल टूटना भी शामिल है.
धनुष और कृति की फिल्म करेगी तगड़ा बिजनेस
फिल्मी बॉक्स ऑफिस की जानकारी रखने वालों का मानना है कि धनुष और कृति सेनन स्टारर तेरे इश्क में पहले दिन से अच्छी कमाई कर सकती है. क्योंकि, इस फिल्म को कल्ट क्लासिक रांझणा से कनेक्ट किया गया है. इतना ही नहीं, फिल्म की तगड़ी कमाई के पीछे धनुष और ए.आर रहमान फैक्टर भी मौजूद हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृति सेनन और धनुष की फिल्म तेरे इश्क में एडवांस बुकिंग में भी कमाल कर चुकी है. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 5.64 करोड़ का कलेक्शन किया है. तेरे इश्क में की एडवांस बुकिंग में लगभग 2 लाख 40 हजार टिकटें बिक गई थीं. ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म शनिवार और रविवार में तगड़ा बिजनेस कर सकती है.
फातिमा और विजय की गुस्ताख इश्क कैसी है?
तेरे इश्क में को टक्कर देने के लिए फातिमा सना शेख और विजय वर्मा की फिल्म गुस्ताख इश्क रिलीज की गई है. फिल्म में ऐसे दो लोगों की कहानी देखने को मिलती है, जो टिंडर और बंबल के जमाने में पुराने जमाने वाला सादगी से भरा प्यार खोज रहे हैं. जहां एक तरफ तेरे इश्क में बनारस की गलियां देखने को मिल रही हैं. वहीं, गुस्ताख इश्क में पुरानी दिल्ली की गलियों का प्यार दिखाया गया है.
गुस्ताख इश्क का एक्स रिव्यू
#ManishMalhotra strikes gold as producer the emotional tempo of #GustaakhIshq never drops. #stage5production supports #VibhuPuri's storytelling as #VijayVarma & #FatimaSanaShaikh make it A Big Screen Romance You Can Feel.
— Srabanti Chakrabarti (@srabantic) November 27, 2025
विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर गुस्ताख इश्क का डायरेक्शन विभू पुरी और प्रशांत झा ने किया है. फिल्म देखने वालों ने सबसे ज्यादा विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की केमिस्ट्री की तारीफ की है. एक यूजर ने एक्स पर लिखा, मनीष मल्होत्रा ने प्रोड्यूसर के तौर पर गोल्ड पर वार किया है. गुस्ताख इश्क का इमोशनल टैंपो कभी नहीं गिरता है.
Scale of emotion in #GustaakhIshq carries #ManishMalhotra's unmistakable stamp #stage5production gives #VijayVarma and #FatimaSanaShaikh a canvas built for longing, heartbreak under #VibhuPuri's direction. Romance Made for Theatres.
— Pankaj Pandey (@ZhakkasBolly) November 27, 2025
एक यूजर ने लिखा, गुस्ताख इश्क इमोशन्स का स्केल कैरी करती है…विजय वर्मा और फातिमा सना शेख एक कैनवास बनाते हैं और दिल टूटने वाली कहानी को विभा पूरी ने कमाल डायरेक्ट किया है. यह रोमांस थिएटरों के लिए बना है.
कुछ यूजर्स ने एक्स पर गुस्ताख इश्क का रिव्यू करते हुए यह भी कहा है कि मनीष मल्होत्रा की इस फिल्म को डिजाइनर ड्रेस में खूबसूरती से पिरोए किसी मोती की तरह बता रहे हैं.
गुस्ताख इश्क कितनी करेगी कमाई?
ट्रेड रिपोर्ट्स की मानें तो विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की फिल्म धनुष-कृति की फिल्म के मुकाबले कम कमाई कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहां तेरे इश्क में की पहले दिन की कमाई डबल डिजिट में जा सकती है. वहीं, गुस्ताख इश्क की कमाई 1-2 करोड़ के बीच अटक सकती है. हालांकि, यह सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं, जिनपर हम किसी तरह का दावा नहीं करते हैं.
